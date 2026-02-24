無視美國出口禁令 路透：中國DeepSeek使用輝達最先進晶片

美國官員表示，中國DeepSeek的AI模型使用了輝達Blackwell晶片，恐違反美國出口管制。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一名川普政府官員週一（23日）表示，中國AI新創DeepSeek（深度求索）最新的AI模型最快可能會在下週發表，這款模型使用輝達（NVIDIA）最先進的AI晶片Blackwell所訓練，可能違反了美國的出口管制規範。

《路透》報導，官員指出，美方認為，DeepSeek可能會移除可能暴露其使用美國AI晶片的技術指標。

中國駐美大使館聲明稱，北京反對劃定意識形態界線、過度延伸國家安全概念、廣泛使用出口管制以及將經濟、貿易和技術問題政治化。

對此，美國商務部和DeepSeek尚未做出回應；輝達則拒絕置評。

這名官員拒絕透露美國政府是如何獲得這些資訊，DeepSeek是如何獲得Blackwell晶片的詳情，但官員指出，美國的政策是「不向中國運送Blackwell晶片」，並強調，DeepSeek持有這些晶片可能違反出口管制。

對中鷹派人士擔心，這些晶片很容易被挪用，不再用於商業用途，而是被拿去增強中國的軍事實力，進而威脅美國在AI領域的領先地位。

但白宮AI沙皇薩克斯（David Sacks）和輝達執行長黃仁勳都認為，向中國運送先進的AI晶片，反而會有效抑制華為等中國競爭對手為追趕輝達和超微（AMD）做出的努力。

美國目前禁止Blackwell向中國出貨。去年8月，美國總統川普（Donald Trump）曾允許輝達在中國銷售精簡版的Blackwell晶片，但他後來改變主意，表示輝達最先進的晶片應該只供美企使用，不該進入中國市場。

川普在12月決定允許中企購買輝達第2先進的晶片H200，這項決定引發對中鷹派的強烈批評，但由於審查過程設置了諸多限制，這些晶片的出貨仍停滯不前。

這名美國官員也提到，DeepSeek持有的Blackwell晶片可能是該公司位於中國內蒙古資料中心的一部份。官員補充，這些Blackwell晶片參與訓練的模型，很可能是依賴美國領先的AI公司開發的模型，包括Anthropic、Google、OpenAI和xAI，進行技術「蒸餾（distillation）」，這和OpenAI和Anthropic先前的指控相呼應。

所謂的「蒸餾」是指讓一個更老、更成熟、更強大的AI模型，來評估一個新模型給出的答案品質，進而有效地將舊模型的訓練成果轉移到新模型當中。

