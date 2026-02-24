退休後求職踩雷！66歲前主管面試時「被捧上天」 結果錄取後遭砍薪變雜工

許多高齡者希望活用多年累積的職涯經驗，積極投入再就業。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多高齡者希望活用多年累積的職涯經驗，積極投入再就業。然而，現實往往與期待背道而馳，「角色落差」在現實社會中所形成的無形障礙並不少見。日本媒體近日分享案例，指出一名66歲的前製造業高層在退休後，期待能把職場經驗回饋給現場，因此決定再次投入職場，去應徵兼職的職缺，結果薪資和工作內容遠不如預期，讓他相當不滿。日媒認為，企業是否將高齡人才視為「戰力」，關鍵不在過去經歷，而在於雙方是否就「當前可執行的任務」達成共識，若在工作內容模糊的情況下推進應徵流程，最終只會大幅削弱高齡人才的工作意願，甚至引發信任崩解。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，66歲的佐佐木一郎（化名）曾在東京都內一家中型製造公司任職38年之久，最高職位做到副廠長，負責近百名作業員的流程管理，以及年輕工程師的培訓，是不折不扣的「現場專家」。

佐佐木一郎在60歲退休時所領到的退休金，大多用於償還房貸與支應子女婚禮費用。目前每月領取約18萬日圓（約3.7萬元新台幣）的年金，與妻子兩人生活雖不至匱乏，但在物價持續上漲的情況下，逐步動用存款仍讓人感到不安。

65歲正式退休後，佐佐木一郎出於「希望與社會保持連結，更想將多年經驗回饋現場」的想法，決定再次投入職場。

他在東京都的再就業講座中，應徵了一間機械零件製造公司的兼職職缺，每週只要工作3天，每天工時為6小時。職缺明確標示「歡迎有經驗者」、「不限年齡」、「時薪1800日圓（約371元新台幣）起」。

佐佐木一郎認為，雖然遠不及過去每月超過50萬日圓（約10.3萬元新台幣）的薪資，但若能額外增加約12萬日圓（約2.47萬元新台幣）收入，生活將更加寬裕。

面試過程出乎意料地順利，面試官一邊翻閱他的履歷，一邊表示：「能有這樣具備流程管理經驗的人才加入，實在令人安心」、「也希望能協助培育年輕員工」。結果在幾天後，佐佐木一郎收到的錄取通知書，卻讓他震驚不已。文件上標示的時薪僅1200日圓（約247元新台幣），僅比最低工資略高一點點，每天工時也減少，導致他每個月總收入換算後，甚至不到7萬日圓（約1.44萬元新台幣）。

公司方面解釋，面試完和現場評估後了解，團隊是以20至30歲員工組成，因此佐佐木一郎將不負責主要製程，而是以整理、清潔等輔助性工作為主，在責任不同的狀況下，薪資會有所調整。

這是一項事前完全未提及的大幅變更，原因並非能力不足，而是單純「團隊年齡結構」所導致的組織考量。佐佐木一郎並未當場發怒，但掛上電話後，內心湧現強烈的排斥與憤怒，讓他憤怒的，不只是薪資偏低，而是自己長年累積的專業與資歷被完全忽視，被單方面認定「60幾歲做這樣就夠了」，最終只是被當作「廉價勞動力」評價，而非一名專業人士。

報導分析，根據民間機構的調查發現，企業雖然會肯定高齡者的經驗，但考量過去職位與當前技能的不確定性，會對職務設計較為保守，導致高齡者多被安排至責任較低的輔助性工作。因此在面試階段雖然會強調「重視經驗」，但實際分配工作時，會傾向風險控管，將高齡者限縮於不具責任的輔助角色。

報導給出建議，指出求職者不應單憑「歡迎有經驗者」等字眼判斷，而需在初期即確認具體工作內容，勞資雙方得就「當前可執行的任務」達成共識。佐佐木一郎的案例顯示，若在職務內容模糊的情況下推進應徵流程，最終只會大幅削弱勞工的工作意願，甚至引發信任崩解。

