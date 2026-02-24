34歲新手媽媽邊帶寶寶邊創業！結果竟做到每月營收破300萬元

「Sleepy Hat」主打結合眼罩設計的嬰兒帽，協助寶寶更快入睡。（圖擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名新手媽媽赫爾頓（Julia Holden）從育兒困境中找到創業商機，成功將靈感變現，打造出每月營收突破五位數美元的副業品牌「Sleepy Hat」，主打結合眼罩設計的嬰兒帽，協助寶寶更快入睡，結果產品推出後業績逐步攀升，隨著事業越做越大，她甚至辭去年薪近10萬美元（約317.19萬元）的正職工作，全職投入副業創業，其事業每月營收已突破9萬美元（約285.47萬元），她希望在2026年達成年薪超過過去正職工作的目標，挑戰六位數美元以上。

《CNBC》報導，現年34歲的赫爾頓過去在廣告公司擔任資深客戶關係經理，如今她已辭去工作，並在2024年創立嬰兒用品品牌Sleepy Hat，背後原因是同年2月時，她和丈夫發現，剛出生不久的兒子馬克西姆（Maxime）只要用拍嗝巾或小毛巾輕輕遮住眼睛，就能更快入睡。身為一名新手媽媽，赫爾頓很快開始尋找市面上可購買的產品：一種既舒適、又能在寶寶移動時仍固定在臉上的眼罩，但她始終找不到滿意的選擇。

赫爾頓於是決定自行設計相關產品並投入市場，她利用每次哺乳間隙的20分鐘空檔處理Sleepy Hat相關事務，在一年內陸續投入約1.6萬美元（約50.75萬元）個人積蓄，從產品打樣、網站建置到品牌創立，全數自行完成。

儘管初期缺乏設計與製造經驗，她仍克服產品尺寸錯誤與瑕疵損失等問題，最終完成量產並於2024年下半年正式上線銷售，起初銷售表現平平，全年營收不到2000美元（約6.34萬元）。

但到了2025年8月，赫爾頓把產品上架電商平台亞馬遜（Amazon）而在差不多同一時期，她在TikTok上的Sleepy Hat相關內容開始爆紅，部分影片獲得數十萬觀看與上千按讚，許多媽媽在留言區分享自家寶寶難以入睡很需要這頂帽子，產品迅速打開市場，業績逐步攀升。她指出，目前多數訂單來自線上廣告與電商平台。

隨著業務成長，赫爾頓已於2025年10月辭去原本年薪約9.5萬美元（約301.33萬元）的全職工作，專注經營Sleepy Hat。她目前聘用2名兼職人員負責庫存與廣告投放，並引入顧問協助策略規劃，同時持續將獲利再投入產品開發與品牌經營。

自2025年6月以來，Sleepy Hat每月營收已穩定達五位數美元，其中2024年12月突破9萬美元、2025年1月也超過6.9萬美元（約218.86萬元）。赫爾頓表示，公司目前已實現獲利。

儘管赫爾頓2025年只從公司拿了約2500美元（約7.92萬元）年薪，目前主要依靠個人剩餘存款以及丈夫的收入維持生活。赫爾頓的工時算長，包含週末在內的每週工時高達30至60小時。但她認為，由於能自行安排時間，她至少能在白天多陪伴家人，相較過去朝九晚五的工作更具彈性。

赫爾頓表示，她在2026年的目標是希望在每季都能提高自己的薪資，盼在第二季（2026年4月）能讓薪資翻倍，2027年則希望能領到比過去全職工作更高的收入，也就是六位數美元以上。

赫爾頓強調，創業過程中最重要的關鍵之一，是相信直覺並果斷行動，即使在生產過後、不被外界看好的情況下，仍選擇堅持自己的決定，最終成功開創事業第二曲線。

