苦熬40年才退休就跌入地獄！他悲訴因1動作 400萬退休金瞬間化為烏有

〔財經頻道／綜合報導〕辛苦工作40年，因一動作，2000萬日圓（約新台幣400萬）退休金瞬間消失殆盡，65歲男宇野美先生（化名）悲訴原想靠退休金安享晚年，然隨著價上漲，擔憂退休後經濟狀況，於是參加了1位在社交媒體上看到的名人舉辦的“免費投資講座”，而這竟成了他悲劇的開端，一開始小投資時，確實賺了不少，於是分批陸續將2000萬日圓退休金全部投入，沒想到，某次要提款現金時，才發現自己誤入投資騙局，不僅對於自己被『虛假數字』蒙蔽了雙眼，感到無比羞愧，甚至不知如何面對妻子。

日媒報導，今年剛退休的宇野美表示，雖然退休時拿到2000萬日圓退休金，且沒有房貸，與妻子每月約可領22萬日圓（約新台幣4.4萬）退休金，然而，鑑於近期物價上漲，他隱隱擔心能否僅靠退休金和積蓄安享晚年。

由於錢存在銀行也不會增值，於是勸自己哪怕只投資一點點，也要為退休做準備。因此，有一天，他在瀏覽社群媒體時，看到1則「免費投資講座」的廣告，廣告配圖是1位經常出現在電視上的經濟分析師。宇野美心想，「如果這位名人親自教我，那也沒什麼奇怪的。」於是點擊了廣告，並按照指示加入了１個LINE群聊。群組裡有1位「老師」、1位「助手」和幾十位「學生」。

「多虧了你，我再也不用擔心退休了！」、「我照你的指示做了，今天賺了20萬日圓（約新台幣4萬）！」群組裡每天都充斥著這樣的正面訊息，看著1個個獲利投資的截圖，宇野美開始動搖，他心想“如果我不盡快開始，就會錯過機會”，這種急躁的想法蒙蔽了他的判斷。

最後，在助手的幫助下，宇野美將50萬日圓（約新台幣10萬）轉入了指定的個人帳戶。他按照指示在虛假的投資應用程式中進行交易，螢幕上的數字迅速增長。這時，宇野美申請了「10萬日圓的試提款」。幾天後，這筆錢真的到帳了。

於是在老師「現在是絕佳時機」的鼓勵下，宇野美分幾次將大部分退休金轉了進去。然而，當他申請1次提現時，他的態度卻完全改變了，他遇到了1個不合理的要求：「提現前需要預付300萬日圓（約新台幣60萬）的利潤稅。」眼看現金所剩無幾，宇野美第1次向妻子求助，這才意識到自己被騙了。

正當他準備報警時，卻被迫退出了那個小組，從此再也無法存取該應用程式，我辛苦工作40年賺來的退休金瞬間就沒了。對於自己被螢幕上的『虛假數字』蒙蔽了雙眼，感到無比羞愧，甚至都不敢面對我的妻子。

