白白浪費錢！車商這5種「附加產品」 內行人絕對不會買

〔財經頻道／綜合報導〕汽車經銷商為賺取豐厚利潤，常會向潛在車主推銷許多非必要產品，專家表示，防盜系統、漆面保護、內部保護等5個附加產品，買了只是浪費錢，絕對不應為此買單。

《gobankingrates》報導，JustAnswer汽車專家派爾（Chris Pyle）表示，經銷商會培訓銷售人員將一些附加產品，宣傳為必需品或標配，然而有些產品裝了，就只是浪費錢，跟本就不應為此買單，而以下5種附加產品，當車商在推銷時，就應立即拒絕。

1.汽車貼紙

經銷商會在廠商建議零售價的基礎上增加額外項目，並收取額外費用。派爾說，你絕對不該為這些加價買單，如汽車貼紙，它們會推高最終價格，但並未為車輛增加實際價值。

2.內部保護

經銷商提供的內裝保護服務收費200到300美元（約新台幣6230至9345元），實際上只是在座椅和地毯上噴灑Scotchgard防水劑。派爾說，他們通常還是會漏掉大部分表面。

其實，你只要花10美元（約新台幣311元）買1罐織品保護劑，自己在家就能輕鬆搞定，效果更好。經銷商那裡賣的那種保護劑幾分鐘就能用完，價格卻貴得離譜。

3.漆面保護

經銷商提供的車漆保護套餐價格在300到500美元（約新台幣1.56萬）之間。派爾解釋了套餐的實際內容：“他們噴了一些液體蠟，幾分鐘就擦掉了多餘的部分。效果大概能持續 30 天。”

汽車零件商店裡賣的普通車蠟售15美元（約新台幣467元），也能提供相同的保護。如果你想要真正的漆面保護，可以選擇專業的陶瓷塗層，但經銷商提供的噴漆效果並不理想。

4. 防盜系統

經銷商會加裝額外的防盜系統，並收取約400美元（約新台幣1.25萬）的費用。派爾表示這些完全沒必要，車子本身就有防盜功能。

如現代汽車的鑰匙和點火系統都內建了原廠防盜系統，加裝廉價的售後防盜裝置反而會帶來更多問題。當這些原廠系統發生故障時，即使您擁有正確的鑰匙，汽車也無法啟動。

5.立即生效的延長保固

購買二手車時，人們常常會面臨購買延保的壓力，而延保的生效日期通常從購車當天開始。派爾指出了一個顯而易見的問題：你明明已經為車輛提供了涵蓋所有項目的免費延保，卻還要額外付費購買延保。

大多數二手車仍享有原廠保固或認證二手車保固。您購買的延保服務與現有保固重疊，這表示您正在為已經擁有的保障付費。

