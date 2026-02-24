美股收盤》關稅與AI夾擊、道瓊大跌逾800點 台積電ADR微跌0.16％

美股23日全面收黑，道瓊大跌逾800點。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人擔憂美國關稅措施帶來的不確定性，以及人工智慧（AI）衝擊疑慮，華爾街股市主要指數23日全面收低，其中道瓊工業指數重挫800多點。

綜合媒體報導，投資人持續擔憂AI帶來的顛覆性影響，以及上週五美國最高法院裁決的後續影響，美國總統川普在貿易政策上的反覆言論也是影響因素之一，導致投資人紛紛拋售高風險股票，股票全面拋售使得美股三大指數下跌超過1%

焦點個股方面，Meta下跌2.81%、蘋果微漲0.60%、微軟下跌3.21%、輝達上漲0.91%、亞馬遜下跌2.30%、Alphabet下跌1.02%；台積電ADR微跌0.16%，收在370.04美元。IBM股價崩跌逾13%，創下自2000年10月以來最大的單日跌幅。

道瓊工業指數重跌821.91點或1.66%，收48804.06點。

標準普爾500指數下挫71.76點或1.04%，收6837.75點。

那斯達克指數挫跌258.80點或1.13%，收22627.27點。

費城半導體指數下滑46.96點或0.57%，收8213.46點。

