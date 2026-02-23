威力彩、大樂透頭獎雙摃 今彩539頭獎5注各得600萬

今晚威力彩及大樂透頭獎雙雙摃龜。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（23日）威力彩頭獎連3摃，下期（26日）頭獎保證2億元。大樂透頭獎同樣摃龜，下期（24日）頭獎保證1億元；大樂透春節大紅包則開出28組，總中獎注數35注，其中22組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；小紅包開出28組，總中獎注數為32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分；截至本期止，大紅包累積開出309組、剩餘171組，小紅包開出486組、剩餘314組，下期將繼續加開。

本期今彩539頭獎則有5注中獎，各得獎金600萬元，獎落台南市安平區安平路「金安億公益彩券行」、新竹市北區北門街「照達商行」、彰化縣彰化市自強路「旺來福彩券行」、台北市北投區知行路「中大組探大吉商行」以及台北市內湖區內湖路「一夜富彩券行」。

根據今晚開獎結果，本期威力彩中獎號碼「04、10、13、24、31、35」，第二區「02」。本期今彩539中獎號碼「03、10、12、27、36」；39樂合彩中獎號碼「03、10、12、27、36」。本期3星彩中獎號碼「143」；4星彩中獎號碼「4293」。

另外，本期大樂透中獎號碼「06、10、23、27、47、48」，特別號「30」；49樂合彩中獎號碼「06、10、23、27、47、48」。大樂透春節大紅包中獎號碼「08、09、15、17、28、33、38、41、46」；春節小紅包獎號「07」。

