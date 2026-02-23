這國遭遇「榴槤海嘯」被中國害慘！利潤雪崩6成 庫存堆積如山

由於過度依賴中國市場，導致現在庫存推積如山，馬來西亞榴槤農民表示，本季的利潤下降了60%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去十年，隨著中國需求的激增，馬來西亞榴槤種植戶獲得了巨額利潤，但現在由於中國消費者偏好的轉變，導致農民面臨庫存積壓如山的問題。

根據《紐約時報》報導，劉嘉順（音譯，Liew Jia Soon）在國外生活多年後於2018年返回馬來西亞，因為他父親在吉隆坡北部山區的榴槤農場即將創造創紀錄的收入。八年過去了，種植園的面積現在是十年前的兩倍，但利潤卻大幅下降。劉嘉順在農場附近的一個收集中心查看數百個未售出的榴槤時說道：「我們農民本季的利潤下降了60%。」。

請繼續往下閱讀...

中國消費者對榴槤的需求並未減弱。然而，過去一年來，買家的偏好發生了轉變：他們不再像過去那樣喜歡出口冷凍水果，而是更傾向於新鮮水果。這種轉變為馬來西亞榴槤產業帶來了衝擊。

代表馬來西亞榴槤種植戶和分銷商的榴槤製造商協會主席陳先生說：「我們需要讓供應鏈適應新鮮榴槤出口的這種變化」。他擔心的表示，只有數量有限的馬來西亞飛往中國的航班能夠運送新鮮農產品。

市場需求的變化導致馬來西亞種植戶的榴槤產量過剩，有人甚至將這種情況形容為「榴槤海嘯」。去年12月價格跌至10年來的最低點，每公斤10令吉（2.56美元），約為先前要價的十分之一。

榴槤種植的特性加劇價格波動。新栽種的榴槤樹需要五到十年才能成熟結果，這迫使農民必須預測未來很長一段時間的需求。

2017年，馬來西亞的冷凍榴槤果肉和果醬出口到中國市場，促使農民種植更多榴槤，以期持續成長。2019年，中國批准進口馬來西亞冷凍榴槤後，價格飆升，種植者進一步擴大了種植規模。

培訓馬來西亞榴槤種植者的榴槤學院顧問林振基（音譯）表示，中國近期的經濟放緩使得買家更加挑剔，在價格談判中也更加強硬。來自泰國、越南和印尼等區域競爭對手的壓力也隨之而來，這些國家都在增加新鮮榴槤的出口。

Ken Tan的家族在檳城經營榴槤山種植園，他表示，本季對中國的出口量比去年下降了40%。

出口下降意味著馬來西亞人可以以折扣價買到榴槤。出口的急劇下降迫使一些種植者直接從果園向消費者銷售榴槤，省去中間商環節，以維持生計。

政府數據顯示，到2024年，全國產量將達到56.8萬噸，比2016年幾乎翻倍，這種快速成長目前正導致供應過剩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法