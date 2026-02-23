台企銀連4年獲利破百億 董事長期許今年獲利再攀高峰

台企銀董事長李嘉祥（右）與總經理李國忠帶領經營團隊共同出席新春團拜。（台企銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣企銀今日舉行新春團拜，台企銀去年稅後淨利達122.25億元，獲利再創歷史新高，已經連4年破百億元，董事長李嘉祥期許今年延續獲利成長氣勢，馬年業績再攀高峰。

李嘉祥今日與總經理李國忠帶領經營團隊共同出席新春團拜，並同步視訊全台營業單位，透過鼓陣表演迎財神、接好運。

台企銀近日公布2026年1月自結稅後盈餘13.16億元，年成長9.78%；每股稅後盈餘0.14元，每股淨值達15.28元，整體營運成果優異。

受惠於利息淨收益及財富管理手續費收入持續提升，且多元化獲利來源，均衡收益結構，使整體經營績效在面臨市場波動下仍穩定成長。去年台企銀全年稅後盈餘達122.25億元，年成長8.84%，連四年突破百億大關，獲利再創歷史新高，交出亮眼經營成績。

展望2026年，台企銀將以「跨域並進、再創高峰」為經營主軸，強化跨業務合作，並持續深耕核心放款業務及多元布局，增強個人金融業務及海外業務發展，以擴大收益來源，同時精進風險控管，提升競爭力與品牌價值，並持續深化政策金融角色，結合政府資源與金融專業，與客戶攜手朝向穩健成長與永續共榮的願景邁進。

