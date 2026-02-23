買車前必看！修車技師點名2026年4款「燒錢黑洞」轎車應該避免

美媒報導，2026年應該避免購買的4款「燒錢黑洞」轎車。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》報導，轎車通常比SUV與皮卡更可靠、油耗也更省。根據《消費者報告》2026年最不可靠車款排行榜，幾乎全部是SUV，沒有一款轎車上榜。不過，轎車仍可能成為「燒錢黑洞」，尤其是高價位車款。修車技師指出，以下4款2026年應避免的高維修費轎車。

1.Chrysler 300

外觀時尚、駕駛舒適，但代價高昂。汽修業者Alan Gelfand警告買家「變速箱與電系故障會隨時間惡化，且出現頻率越來越高。」 汽車權威調查機構J.D. Power在品牌可靠性排名中將Chrysler排在倒數第二，《消費者報告》也將其可靠性列為26品牌中的第22名。想讓車少進修車廠？Chrysler不是你的選擇。

請繼續往下閱讀...

2.Mercedes-Benz S-Class

S-Class無可否認性感又優雅，但若想用「划算」理由購入就錯了。Gelfand說「它的複雜設計需要昂貴維護，常見問題包括懸吊故障、資訊娛樂系統損壞與控制模組故障。」零件價格高昂，維修還需要專業技師。Mercedes-Benz整體可靠性不佳，《消費者報告》排名26品牌中的第19，J.D. Power報告顯示每100輛車有243個問題。

3.Audi A8

Audi的維修需求更高，每100輛車就有273個問題。Gelfand 補充「全時四輪驅動系統、電系故障和變速箱問題頻繁發生。任何高複雜系統、零件昂貴且高里程後零件容易失效的車款都要小心。」A8駕駛體驗雖佳，但維護成本如噩夢般高昂。

4.BMW 7 系列

BMW 7 系列同樣操控出色，但維修費用驚人。CarEdge給 BMW 740的價值評等「D-」，前五年平均養車成本高。Gelfand說「吸引買家的高級功能正是高維修費的原因。複雜電子設備常出現電系問題，高級氣壓懸吊一旦故障就代價不菲，冷卻系統也常因高級動力系統而失靈。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法