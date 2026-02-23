台灣金控新春團拜！董事長提四大策略、加速導入AI

台灣金控董事長凌忠嫄率領集團高階主管，透過視訊向國內各組代表分行同仁拜年。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣金控集團於2月23日舉行「2026臺灣金控集團新春團拜」，由董事長凌忠嫄率領旗下子公司董事長及總經理出席，與集團高階主管透過視訊連線向國內分行同仁表達感謝與祝福，展現總、分行上下一心、攜手並進的團隊精神，為新年度揭開嶄新序幕。

凌忠嫄感謝春節期間堅守崗位的同仁，肯定其專業與敬業精神，犧牲假期讓金融服務不中斷，滿足民眾領新鈔的需求。

她表示，2025年全球金融環境受到美國關稅調整、地緣政治風險，以及主要國家貨幣政策變化等多重不確定因素影響，整體情勢充滿挑戰；然而，在全體同仁共同努力下，集團仍能維持穩健成長，展現堅實的經營基礎與團隊韌性。

凌忠嫄說，台銀去年稅前淨利達327億餘元，加計政府政策性不利因素後，已連續兩年突破400億元，居九大公股銀行之首。防制詐騙方面成效顯著，自2020年起累計阻詐金額達22.35億元，充分展現集團守護民眾資產安全的責任與決心。

旗下子公司亦展現穩健動能，台銀人壽研發多項受客戶青睞的保險商品，業績表現亮眼；台銀證券則積極推動數位服務與線上開戶，提升投資人黏著度。

展望2026年，全球經濟環境仍充滿變數，凌忠嫄提出四大經營策略勉集團攜手前進。包括在既有基礎上再接再厲，持續發揮品牌優勢，擴大核心業務版圖，特別是在授信業務與手續費收入方面，維持穩健成長動能。

期許台銀、人壽及證券三大子公司加速導入數位與AI，強化流程效率與客戶體驗。同時嚴守公司治理與風險控管，持續防詐、打詐。

未來台灣金控集團將持續以穩健經營為核心，發揮集團綜效，邁向永續發展。

