川普對等關稅裁定無效 學者：預期美方應會尊重與各國談判結果

川普對等關稅被擋。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國最高等法院20日裁定美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）的對等關稅無效，川普隨後援引《貿易法》第122條宣布調高全球關稅至15%。對此，學者分析，台美雙方在對等貿易協定中都互有承諾，如果美方沒辦法給予台灣15％優惠稅率，那是否台灣原先承諾的事項就都不用做了？想必這並非美方所樂見，預期美國應會尊重與各國談判協議結果。

中經院長連賢明表示，如今川普若要在法律限制下維持對等關稅的類似效果，只能改以既有貿易法條逐一啟動調查，形成較為繁複但仍具政策目的之「替代路徑」，日韓智庫認為日韓重談與美協議的可能性不高，研判川普應會以其他工具維持對等關稅架構。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣原本在對等關稅談判中爭取到15%且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，現在川普的對等關稅被裁定無效，就會回到最惠國待遇，按理說稅率新算法是台灣平均原稅率3.3%再加上川普甫宣布的全球關稅15%，合計是18.3%。

吳大任續指，但目前情況尚未明朗，尚有諸多細節待討論釐清，無論哪一個國家都已與美國進行長時間的貿易談判也談出重要結果，預期白宮應會尊重與各國談出的貿易協定，台灣稅率應仍維持在15%稅率且不疊加原MFN稅率，稅率應「只會低，不會升」，畢竟台美雙方都互有承諾，但如果美方沒有辦法給予台灣15％優惠稅率，那是否台灣原先承諾的事項就都不用做了？想必這並非美國所樂見，預期最後美方還是會尊重台美談判結果。

吳大任續說，少了對等關稅，台灣稅率可能會與中國等其他高稅率國拉近，原先優勢就被拉低，但中國即使沒了對等關稅，還有301條款的懲罰性關稅，再怎麼低也仍會逾30％。

