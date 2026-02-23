光寶科6月量產110kw新品 全年AI營收貢獻上看3成

電源供應器廠光寶科看好今年AI業務成長動能，圖為光寶科總經理邱森彬。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）看好今年AI業務成長動能，去年AI業務營收年增約七成，儘管對比基期墊高，管理層預計今年仍可望再超過五成，推估全年AI貢獻佔整體營收比重，將由去年的約20%拉升至30%，包括110kW高單價新品於6月陸續啟動量產，成為優化全年業績結構的重要關鍵。

光寶科表示，今年第一季下游在部署節奏上，確實受到部分零組件供應影響，導致短期調整，但相關出貨工作屬於暫時性延後，全年需求量目標並未改變。隨著問題逐步排除，客戶將依既定規劃持續建置，整體來看，各季仍可望維持年對年成長態勢。

就短期營運節奏觀察，光寶科指出，1月營運表現雖較去年12月略為回落，但仍優於去年同期；2月因農曆春節工作天數減少，單月營收可能較1月下滑，不過AI相關產線於春節期間仍維持加班生產，有助於支撐整體出貨動能，若以1、2月合併觀察，或單獨比較，皆可看到明顯的年對年成長。

從產品組合來看，光寶科下半年業績明顯優於上半年，主要來自兩項高單價產品帶動。其中，110kW 高功率電源產品（Power Shift）預計於6月開始量產，具備高功率與高單價特性，量產後出貨規模可望逐步放大，成為下半年營收的重要動能，該產品鎖定新一代AI應用場景，有助於拉開上下半年營運表現差距。

此外，新電源機櫃（Power Rack）產品亦將於下半年啟動小規模量產，進一步挹注營運表現。管理層預計屆時出貨的產品，主要為高功率應用版本，其中 800V、100kW 機櫃產品將配合新平台應用，顯著放量時點落在明年；至於與雲端服務供應商（CSP）合作的500kW機櫃產品，則將隨客戶建置節奏逐步放量。

