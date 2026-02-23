貶值前快賣掉！「5種傳家寶」根本不會讓你致富、價值早已蒸發

美媒報導，5件不會讓你致富的家族傳家寶。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕珍藏的物品不等於理財工具，如果你想靠它們賺錢，這些東西該丟就丟。美國財經新聞網站指出，許多人多年來一直小心擦拭、搬運傳家寶物，希望有一天它們能成為財務安全網。但二手市場已經徹底改變，遺產拍賣專家和鑑定師警告，這場龐大的財富轉移，其實變成了大量無人問津的物品。以下是專家建議不要再囤積的5類傳家寶，它們不會讓你致富，或許能說毫無價值。

1.厚重的深色家具：在古董行業，所謂「棕色家具」指的是曾經餐廳或臥室的巨型深色木製家具，如超大衣櫃、桃花心木邊櫃和寬大的瓷器櫃等。如今，你可能還得付錢請人搬走。現代買家偏好IKEA這類家具，或追求線條簡潔、木色明亮的中世紀現代風格。此外，現代生活習慣也改變了，公寓根本放不下180公斤的櫥櫃。除非家具出自知名設計師或屬特定時期，否則價值大多僅剩情感意義。

2.花卉瓷器套裝：幾乎沒有人願意使用不能進洗碗機或微波爐的餐具。金邊盤子微波爐會閃光，精緻圖案也容易在高溫洗滌下褪色。遺產拍賣商常看到Noritake、Haviland、Limoges的瓷器套裝無人問津，即使標價低。雖然少數特定圖案仍受追捧，但絕大多數花卉餐具轉手價值有限。

3.鍍銀餐具：純銀與鍍銀價值差距極大，但許多家庭混淆兩者。純銀含銀92.5%，有實質貴金屬價值，無論款式如何都能變現。鍍銀餐具則只是銅或黃銅等基底金屬薄鍍一層銀，沒有熔化價值。

4.大眾收藏品：70、80 年代的限量公仔曾被宣傳為投資策略，如Hummel、Precious Moments、Norman Rockwell盤子。但「限量」常是數十萬件。今天市場上這類公仔泛濫。收藏者逐漸退出市場，年輕買家多視其為雜物。喜歡的可以留，但別付錢存放期望回報。

5.透明玻璃與水晶：與瓷器類似，厚重水晶杯與切割玻璃碗已不符合現代生活。華麗的果汁盆和精緻雪利酒杯幾乎無人問津。

