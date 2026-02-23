寶雅股票面額擬1拆10 待股東會通過執行

寶雅（5904）今天董事會通過將變更每股面額，每股從10元變更為1元，降低買入門檻，期提升股票流動性，全案將於5月19日股東常會通過即執行變更申請。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕美妝與生活用品專門店寶雅（5904）今天董事會通過將變更每股面額，每股從10元變更為1元，降低買入門檻，期提升股票流動性，全案將於5月19日股東常會通過即執行變更申請。

寶雅1月底股價一度跌落392.5元，今天收盤價458元，一個多月最高股價漲幅逾16%。

寶雅今天也公布2025年第4季營收為65.79億元，年增9.6%；營業毛利為31.33億元，毛利率為47.6%，稅後淨利9.56億元，年增27.2%，每股盈餘為8.98元，創單季歷史新高。

累計2025年營收為253.2億元，年增7.2%；營業毛利為114.5億元，毛利率為45.2%；本業營業利益為38.75億元，營業利益率15.3%；稅後淨利為31.43億元，年增12.1%，每股大賺29.54元，同創歷史新高。

