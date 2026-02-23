互動2025年EPS 5.78元 配發現金股利6元

隨著5G、寬頻網路、高速傳輸與雲端應用持續普及，通訊網路已成為國家數位基礎建設的核心之一。（示意圖，資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕互動（6486）2025年合併營收為26.86億元，年增6.1%，稅後純益2.96億元，年增3.6%，每股盈餘（EPS）5.78元，創歷史新高。今日董事會同時通過2025年盈餘分配方案，每股配發現金股利5.2元，並決議從資本公積中提撥4071.46億元發放現金，預計每股可配發0.8元，合計配發每股現金股利為6元。以今日收盤價82.6元計算，現金殖利率7.2%。

展望今年，互動指出，將持續聚焦於「通訊基礎建設、無線網路整合、資安防護與地理空間情資決策」四大核心方向，透過導入新技術、深化客戶合作並拓展政府與企業市場，強化長期競爭力。而隨著多項專案陸續推進，預期2026年營收與獲利動能可望進一步提升，營運表現持續向上。

互動指出，隨著5G、寬頻網路、高速傳輸與雲端應用持續普及，通訊網路已成為國家數位基礎建設的核心之一，面對網路流量快速成長，與通訊安全風險同步升高，電信業者與政府單位對於高可靠度、高穩定性及資安防護能力的需求持續提升，為長期深耕的技術領域帶來穩定，且具延續性的市場動能。

在防詐與通訊資安方面，互動說，整合網路流量辨識、語音與簡訊防火牆等核心技術，並結合電信端實務經驗，提供具即時性與高準確度的防詐解決方案，成為政府與電信業者推動打詐政策的重要技術夥伴，相關應用未來亦具擴展潛力。

另外，在無線通訊工程方面，互動說，受惠於低軌衛星、基地台密集化，以及企業與大型場域對高速穩定無線網路（Always On & Always Fast）的需求提升，憑藉多年工程實績與整合能力，在低軌衛星工程、電信基地台建置及大型場域無線網路整合專案中維持競爭優勢，需求可望隨數位轉型持續成長。在地理資訊領域，互動以「雲端」與「數位雙生」為核心，深化GIS平台整合應用，協助政府與企業從地理圖資管理升級至即時狀態感知與決策支援。

