美國關稅變變變！中菲行建議同步處理「退稅機會」與「新增成本壓力」

左為中菲行董事長錢文君，右為執行長施振昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國最高法院推翻美國總統川普的對等關稅，而川普宣布立即對全球普遍加徵 10% 關稅、又提高到15%，並立即生效。在美國關稅充滿不確定性下，國際物流業者中菲行（5609）表示，國際緊急經濟權力法（IEEPA）違法的裁決，為貨主與進口商帶來實質契機，但也伴隨新的不確定性，包括退稅資格認定、退稅時程，以及對美國整體貿易政策走向的長期影響，而川普宣布15%的稅率，則顯示行政部門仍積極運用其他法律工具調整關稅政策，使全球供應鏈再度面臨高度不確定性。

針對美國關稅的不確定性，中菲行認為，美國最高法院並未就對等關稅違法部分的退稅作出實質裁定，而是交由美國國際貿易法院（CIT）審理，未來退稅資格、申請程序、計算方式與支付時程，均需等待 CIT 進一步釐清，目前尚無明確時間表，而新一輪 15% 全球普遍關稅已立即上路，企業短期內恐同時面臨「舊關稅退場、新關稅上場」的交錯局面，財務與報關實務管理複雜度顯著提升。

請繼續往下閱讀...

中菲行建議企業同步處理「退稅機會」與「新增成本壓力」兩大課題。中菲行指出，企業可申請美國海關與邊境保護局 （CBP） 的免費 ACE （Automated Commercial Environment） 門戶帳戶，並確保取得完整報關資料與 IEEPA 關稅支付紀錄，以及確認哪些報單涉及 IEEPA 關稅，並檢視報單結關時間，同時評估新 15% 關稅適用範圍與產品清單，但若報單完成結關，且 180 天抗議期限在 CIT 確認退稅資格前屆滿，可能喪失退稅權利，建議在期限屆滿前提出抗議，以保留追討選項。另外，新關稅上調將直接提高進口稅額，可能導致保證金需求增加，應即時檢視額度是否足夠。

中菲行說，IEEPA 關稅雖被裁定違法，但新的全球 15% 普遍關稅已立即實施，建議企業在成本評估、客戶報價、合約條款、物流與庫存規劃等全面重新檢視關稅假設，並保留策略彈性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法