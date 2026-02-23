金馬年股匯開紅盤！新台幣一度勁揚逾1角收31.462元

新台幣一度勁揚逾1角收31.462元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕金馬年股匯開紅盤！台股盤中氣勢如虹、一度大漲逾600點，尾盤雖然台積電下殺拖累大盤指數漲點縮小，但仍收漲逾百點。新台幣兌美元匯率則是一舉升破31.5元大關，在熱錢回流下，盤中最高升抵31.417元、勁揚逾1角，尾盤升幅收斂，最後收在31.462元，升值5.6分，成交量爆出22.19億美元大量。

台股今日上漲167.55點，收在33773.26點，三大法人雖合計賣超51.43億元，但外資買超83.52億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價早盤以31.5元、升值1.8分開出，盤初一度陷入整理，隨台股漲勢擴大、主要亞幣同步翻揚，新台幣匯價順勢轉強，升破31.5元關卡，午後在外資熱錢以及出口商拋匯需求同時湧入下，升勢猛烈，最高觸及31.417元、勁揚逾1角。

農曆春節期間，美國總統川普對等關稅被最高法院推翻，川普對法院判決不滿，並計劃實施新的全球15%關稅，市場正在評估新的關稅方案影響。週一亞洲電子盤美元指數走軟，激勵主要亞幣全面翻揚。

匯銀人士指出，週一亞洲電子盤美元指數雖然回落，但美國上週公布通膨數據不佳，市場認為聯準會短期內不可能降息，加上中東局勢緊張，預期美元仍有支撐，後續仍要提防美元轉強對台幣的影響。

另外，川普關稅變數仍高，投資人正重新衡量新關稅對全球供應鏈及台美貿易協議的影響，外資熱錢能否持續回流也有待觀察。

不過央行今年以來雙向調節策略奏效，目前來看，新台幣仍落在31.4元至31.7元區間內不變。

根據央行統計，新台幣今日升值0.18%，在2月13日至2月23日期間，美元指數則是上漲0.46%、日圓重挫0.71%、韓元大漲0.34%、新幣貶值0.04%，亞幣升貶不一。人民幣休市。

