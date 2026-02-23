全球計程車詐騙最囂張在「這國」 東南亞有3國入列

為了保護自己在國外乘坐出租車時的安全，上車前一定要先了解當地的收費標準或車費是多少。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據英國旅遊保險公司AllClear的一項研究，土耳其被評為全球計程車詐騙熱點地區第一名，其次是印度。泰國、越南和菲律賓等東南亞熱門旅遊目的地已被列為全球計程車詐騙最高的地區之一。

AllClear研究調查了Reddit上關於計程車詐騙的貼文和3萬條評論，以確定哪些國家/地區收到的投訴最多。

土耳其被評為全球計程車詐騙熱點地區，共有4224條評論，其次是印度，共有2301條評論。

泰國以2169件投訴名列第三，越南以1741起投訴位居第四。菲律賓以840起投訴排名第13位。

根據《曼谷郵報》報導，泰國經濟嚴重依賴旅遊業，遊客抱怨出租車司機經常只搭載同意支付固定車費而不使用計價器的乘客，這意味著司機可以隨意收取更高的價格。

在越南，計程車司機向遊客漫天要價的事件在河內和胡志明市等大城市仍然比較常見。

為了保護自己在國外乘坐出租車時的安全，上車前一定要先了解當地的收費標準或車費是多少，如果遇到詐騙，一定要向相關管理機構舉報。

