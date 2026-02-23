被爆勞資解雇爭議 泰博科技：針對具體違反公司規定行為 而非工會身分

泰博科技公司7名移工被公司解雇，多位被解雇移工今到新北市府前抗議，該公司聲明強調，本次解雇針對的是具體違反公司規定行為，而非工會身分。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕上市生技業者泰博科技公司7名移工被公司解雇，泰博工會秘書長汪英達今與其中6位被解雇移工到新北市府前抗議，訴求凍結資方移工配額，盼資方守法、好好協商；泰博科技公司今聲明強調，本次解雇針對的是具體違反公司規定行為，而非工會身分。1名工會現任會員盧先生反映，汪英達從來不是公司員工，他同時是多間公司工會秘書長，今天出來抗議，其目的在破壞公司聲譽，影響生意，讓產品無法外銷到過外，打擊台灣產業，明天中午12點半，現任基層員工將同步在公司的新北五股廠、桃園南崁廠，兩地同步說明事件完整脈絡與「回歸制度、依法程序、勞資合作」的共同訴求。

針對汪英達與被解雇移工的相關指控，泰博科技公司今聲明澄清，公司聘僱外籍移工近20年，從未因結婚或懷孕而警告、解雇或遣返員工，有關桃園市府勞動局裁罰案，是因工會提供不實文件所致，公司已依法提出申訴；關於宿舍管理規定，因宿舍為多人共同居住空間，基於安全與秩序考量訂有管理規範，並無強迫勞動情事，另在五股宿舍期間，6人與60餘名同仁產生衝突，造成住宿氣氛緊張、夜間休息受影響，其後爭議延伸至南崁宿舍，擴大對立情緒；關於續約收費指控，公司從未向移工收取續簽第2份勞動契約的任何費用；關於禁止集會或罷工指控，公司不會干涉移工的小團體聚會、抗議或罷工情事，此外也接獲多名基層員工反映被實際阻礙他人加入工會，像幹部無法清楚說明具體流程、對入會程序刻意含糊其辭、施加言語壓力或勸阻等情事。

請繼續往下閱讀...

泰博科技公司還提到，要求政府禁止出口，對公司營運與就業造成直接風險，此類作為已不僅屬於勞資爭議範疇，而是對企業存續及台灣醫療器材產業發展產生結構性風險。而公司公假制度被濫用，泰博科技公司說明，《工會法》確實規定幹部每月可請50小時公假，但截至目前，他們已請公假10幾次，每次1天，卻未提供任何相關資料及報告。

汪英達今在抗議時說明提到，目前泰博科技企業工會有30多位移工組成。盧先生對此表示，就會員名冊、入會程序、投票與會議紀錄之完整性進行內部檢視後，其組成與運作方式存在高度造假可疑之處，包括成員資格與名冊真實性，公司掌握存在「名冊灌水／幽靈會員」情形，此外，有程序合法性疑慮，其所稱會議與表決過程，在通知、出席、表決權、代理投票、紀錄保存等面向，均有待進一步查核，公司已備妥可供檢驗之資料與時間序，含相關紀錄與佐證。

至於今天移工抗議遭公司打壓工會一事，盧先生強調，公司處理是依勞動相關法令與內部規範，針對破壞宿舍安寧、跟和諧的具體違規、破壞行為，而非針對任何人的工會身分，相關事件均有時間點、具體行為、影響範圍、內外部通報與紀錄等完整證據鏈。

泰博科技公司聲明澄清被解雇移工抗議一事。（圖翻攝自泰博科技公司官網）

相關新聞請見：

泰博科技再爆勞資爭議 遭解雇移工陳抗討協商 勞工局：若違法屬實將依法嚴處

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法