臻鼎連續4年入選標普全球永續年鑑，台灣PCB企業唯一代表。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨日獲國際永續評比機構肯定，連續四年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook）， 成為台灣唯一入選的 PCB 企業，展現公司長期深耕ESG的卓越成果。

標普全球（S&P Global）依據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment）結果，每年自各產業中遴選永續表現領先的企業納入年鑑。2026年標普全球永續年鑑的評比涵蓋全球9200家企業，最終僅848家企業脫穎而出，充分突顯入選企業在永續發展與全球競爭力的領先地位。

臻鼎於「電子、設備及零組件產業」（ITC, Electronic Equipment, Instruments & Components）中，以總分88分躋身前10%企業行列，並於「風險與危機管理」、「客戶關係」、「隱私權保護」等五項題組取得滿分表現。

臻鼎董事長沈慶芳表示，永續發展已深植於臻鼎的企業 DNA。連續多年獲選進入標普全球永續年鑑，不僅是對過去努力的高度肯定，更是公司持續推動「EPS+ESG」政策的重要動力。

作為 PCB 產業的領導者，臻鼎持續透過製程優化、自建太陽能發電、採購綠電、儲能應用等措施，穩健降低碳排放，同時強化水資源及廢棄物回收管理，提高水回用率及廢棄物資源化比例。此外，我們推動綠色供應鏈專案，協助關鍵供應商提升環境與永續管理能力，共同強化永續競爭力。 在人力資本方面，因應人工智慧快速發展，公司推動 AI 相關課程，培育關鍵數位與創新人才，透過內部資源整合建立多元人才培育體系，推動多元、平等與共融（DEI）的企業文化，提供員工多元職涯發展機會。公司也定期進行人權風險辨識，落實人權保障與性別平等。未來我們將持續透過臻鼎教育基金會及鵬鼎公益基金會推動多項產學研合作，培育科技、數位與綠色永續人才，攜手社會各界實踐永續願景。

