求職前必看！「10種工作」正在消亡

〔財經頻道／綜合報導〕隨著科技進步、自動化普及，以及消費需求改變，許多曾經穩定的職業正在逐漸消失。美國財經媒體報導，對於想重新培訓、擺脫月光族生活的人來說，了解哪些行業正在萎縮、哪些仍有長期穩定性至關重要。根據美國勞工統計局（BLS）數據，以下10個技術類職業預計在未來10年間，出現勞動力流失。

1.鍋爐工（Boilermakers）：預期成長率為-2%。鍋爐工負責安裝、維護及修理大型金屬罐、鍋爐與壓力容器，應用於發電廠、工廠等工業場所。隨著新建燃煤發電廠減少，該職業逐漸萎縮。BLS指出，剩餘需求主要集中在維修保養，而非新建工程，限制了整體就業增長。此外，許多大型零件現已在工廠預製，並由自動化系統組裝，進一步減少現場鍋爐工的需求。

2.焊工：預期成長率為2%。雖然BLS預計仍有少量增長，但增速遠低於平均職業增長。自動化已取代許多重複焊接工作，尤其在汽車及重型設備製造中，機器人系統日益普及。

3.自動販賣機維修工：預期成長率為-3%。隨著新型販賣機更可靠且更易替換，維修工作需求下降。許多現代販賣機採用可快速更換的模組化零件。同時，傳統販賣機數量下降，辦公場所轉向智慧自助機、微型商店及無現金零售系統。

4.機械技工：預期成長率為-2%。機械技工負責設定、操作及程式化設備，生產精密零件。隨著自動化及電腦控制製造（CNC）技術普及，勞動需求下降。BLS指出，少數技術人員仍需程式化及維護設備，但整體需求仍萎縮。

5.燙衣與紡織工人：預期成長率為-13%。隨著服裝生產轉移海外，以及自動化後整理設備普及，相關職位大幅減少。BLS指出，紡織業過去十年持續萎縮，剩餘職位多集中於專業或利基市場，長期機會有限。

6.鞋類與皮革工人及維修師：預期成長率為-4%。鞋匠等傳統手工職業需求下降。消費者因低價、快時尚及二手市場興盛，多選擇更換而非維修鞋類產品。高端訂製或修復仍有市場，但多為小型當地店鋪，職位有限。

7.縫紉機操作員：預期成長率為-11%。縫紉機操作員在生產職業中降幅最大之一。BLS指出，降幅主因為自動化及服裝製造持續外包。先進縫紉機器人與自動裁剪系統已取代大量人工操作，顯著減少勞動需求。

8.印刷機操作員：預期成長率為-8%。印刷機操作員需求下降，主要因紙媒需求縮減、數位媒體與電子文件普及。即便是商業印刷，新型印刷設備也需要更少操作員，進一步限制就業機會。

9.石匠、砌磚工（Masons）：預期成長率為2%。泥水工作業增長緩慢，建築活動持續，但建材及預製系統逐漸取代傳統泥水工。工作勞累且擴展性有限，長期增長受到限制。

10.石油與天然氣工人：預期成長率為1%。石油與天然氣開採工作增長遠低於平均水平，因效率提升使企業以更少人力產出更多能源。同時，長期能源轉向可再生與清潔能源，可能進一步限制職位增加。

