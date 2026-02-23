台灣房地產業「薪酸」被比下去！東南亞這國畢業生起薪最高月賺6.7萬元

越南房地產和建築行業的畢業生每月最高可賺取5500萬越南盾（台幣約6.7萬元）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕越南房地產和建築行業的畢業生每月最高可賺取5500萬越南盾（2100美元，台幣約6.7萬元），這是招聘公司Navigos Group調查的15個行業中最高的入門級薪酬。相對於台灣房市低迷不景氣，從事房仲和地產業的人員薪資受到巨大影響。

根據Navigos Group發布的《2026年薪資和勞動力市場報告》，經驗不足兩年的求職者的薪資範圍很廣，許多職位提供的月收入至少為1000萬越南盾（台幣1.2萬元），還不包括獎金和福利。

房地產和建築業提供的起薪最高，初級建築師和設計師每月收入在1800萬至5500萬越南盾（台幣2.2萬元至6.7萬元）之間；經理的收入在1700萬至4400萬越南盾（台幣5.3萬元）之間；項目銷售人員的收入在1300萬至4100萬越南盾（台幣5萬元）之間。

報告指出，高薪源於基礎建設、城市化進程以及新一波投資浪潮對技術熟練人才的需求，這些因素導致了技術人才短缺。這些職位直接影響工程進度、品質和效益，因此從一開始就具備了提供高薪的合理性。

物流和供應鏈職位排名第二，供應鏈員工的起薪為每月1000萬至3400萬越南盾（台幣4萬元），營運/物流人員的月薪最高可達3100萬越南盾。隨著電子商務的蓬勃發展和全球供應鏈的轉型，企業正在優化運營，因此對精通數據、流程和技術的年輕人才需求旺盛。

由於各行各業對數位轉型的需求，資訊科技產業的起薪也很高，軟體開發人員每月收入可達1300萬至3200萬越南盾（台幣3.8萬元）。

在金融、保險和證券業，財務和會計人員每月收入為 1400 萬至3100萬越南盾（台幣3.7萬元），而業務拓展人員的收入最高可達2600萬越南盾（台幣3.1萬元）。

旅遊和服務業的復甦也推高了活動組織者、客戶服務和營運崗位的薪資，薪資範圍從900萬越南盾到3200萬越南盾（台幣.8萬元）不等。

另一方面，銀行業提供的起薪最低。客服人員的年薪在500萬至1300萬越南盾（台幣1.6萬元）之間。

企業正逐漸摒棄僅根據學歷來招募的做法，轉而採用技能優先的方式，強調實際能力。如今，雇主更傾向於選擇擁有具體項目或產品的求職者，而不是僅僅是羅列證書的求職者。

影響起始薪資的三大關鍵因素是：對收入的直接貢獻、專業技能（尤其是在數位和語言能力方面），以及學習和適應技術變革的能力。

比較台灣房仲業收入，根據台灣媒體去年6月報導統計，雖然每間公司略有不同，但房仲業新人適用期基本底薪大約落在2萬8千元左右，做了幾年穩定後，升職到專經以上，底薪大概可以到4萬元。

獎金服務費的部分，個人獎金8%、團體4%，總共可以拿到12%。

以信義房屋為例，提供新人受訓期間6個月5萬元的固定薪水，轉正後提供保障底薪2萬9500元起，隨著職級晉升，為來最高可達9萬元 （含津貼）。

