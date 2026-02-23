瑩碩生技再與健喬合作 轉讓5張藥證 活化資產價值

瑩碩轉讓5張藥證給健喬，活化資產價值。圖左為瑩碩董事長王建治、右為總經理顏麟權。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（23）日宣布，與健喬（4114）達成一項合作協議，將旗下5張已上市產品藥證轉讓予健喬，瑩碩可收取簽約金以及里程碑金。本次為雙方第四次合作，再次印證瑩碩在藥品開發累積的實力，更有效活化旗下藥證的市場價值，推升公司營收與獲利成長空間。

瑩碩表示，本次移轉的產品有3項已上市降血糖藥物、1項抗生素，以及1項治療輕度至中度阿茲海默症與帕金森氏症藥品，將依轉讓完成時間點陸續認列收益。

請繼續往下閱讀...

展望未來，瑩碩總經理顏麟權表示，公司近年透過資產活化策略，讓藥證商品化，把這些已上市產品藥證在國內外市場進行技術授權或權利移轉，成功開創具差異化的商業模式，並且為公司帶來實質的營運貢獻；瑩碩以精準的選題及獨特的藥物傳輸系統（DDS）技術平台，在困難學名藥及特殊劑型改良藥物領域具有領先地位，迄今擁有逾百餘張藥證，產品線完整且多數為台灣首發學名藥，未來將持續推進國內外市場的藥證申請、技術與產品授權，擴大業務版圖，追求營運的永續成長。

顏麟權進一步表示，瑩碩去年在國內外合計取得11張藥證，其中6張為首發學名藥；同時提交多項藥證申請，包括1項美國P4學名藥，並且順利成功躋身新藥開發商之林，自主開發的治療思覺失調整新藥AX251獲美國FDA同意進行一期臨床試驗。此外，也完成涵蓋印尼、菲律賓、泰國、中東、韓國等海外市場的技術或產品授權。舉凡取證速度、藥證申請、海外市場拓展與授權等皆創新高紀錄，今年將在此既有基礎上堆疊更多新動能，樂觀看待全年營運表現將勝去年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法