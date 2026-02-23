台股強強滾、年終利滾利，0050今年1月定期定額扣款突破80億元。（資料來源:投信投顧公會）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股表現亮眼，1月年終入帳，不少投資人想要利滾利、直接投入ETF，據投信投顧公會最新資料，2026年1月ETF定期定額仍由元大台灣50（0050）獨占鰲頭，且定期定額扣款金額來到80.5億元，包括單月扣款金額、扣款人數成長均居冠，再寫全新紀錄。

據投信投顧公會統計，1月定期定額排行榜中，0050的總扣款金額達80.5億元，較2025年12月大幅成長9.6億元，同時，每人平均扣款金額同步突破萬元，顯示投資人正增加每月扣款金額，放大資產成長潛力，法人分析，相對於單筆投入，定期定額可分散單一時點進場風險與心理壓力，投資人如果手中新增像是年終這樣的大筆資金，可先從增加每月扣款金額開始，逐步投入。

請繼續往下閱讀...

法人認為，市值型的0050不受限於任一主題，不容易錯過台股行情，投資人若是在蛇年開工第一天買進0050，無腦放到年底的報酬率就高達38%，若放到蛇年封關的2月11日，報酬率更來到57%，對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股與眾多ETF，透過0050即可直接且高效率參與台股行情，並取得高度可預期的報酬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法