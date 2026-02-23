正文參展MWC 秀Wi-Fi 8次世代寬頻策略

正文董事長陳鴻文（中）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕正文（4906）今日宣布參展西班牙巴塞隆納 MWC 2026，發表以Wi-Fi 8為核心的次世代寬頻策略，並將此新一代標準定位為建構AI驅動、服務導向網路的關鍵基礎技術。

正文以「From Speed to Intelligence（從速度走向智慧）」為主題，展示WiFi 8、WoMT（Wi-Fi over mmWave Technology）、Edge AI 與 AI OSM（Open Standard Module）平台的整合應用。正文指出，透過技術協同運作，可將寬頻基礎設施升級為智慧化網路平台，具備即時感知與動態調適的能力，支援電信營運商與企業客戶部署各項服務，打造可擴展且高效能的數位服務環境。

正文指出，Wi-Fi 8 解決方案，提供可預測的超低延遲（Deterministic Low Latency）、電信等級高可靠度（Carrier-grade Reliability）、多 AP 協同運作（Multi-AP Coordination）及 AI 輔助最佳化機制，可全面支援沉浸式應用、即時AI 互動，以及大規模住宅與企業網路部署需求。

正文說，展場上也同步推出WoMT解決方案，此方案將Wi-Fi 7基頻技術延伸至5G FR2毫米波頻段，在實現多Gbps等級傳輸效能的同時，有效紓解FR1頻段壅塞問題，亦可作為蜂巢式基地台回傳（cellular tower backhaul）之替代方案，兼具成本競爭力。

在網路邊緣端方面，正文說，AI Gateway與Router將AI運算能力直接整合至用戶端設備（CPE），實現低延遲的on-device AI（本地端AI）服務，同時強化資料隱私保護，並降低對集中式雲端資源的依賴。

正文說，透過Wi-Fi 8、WoMT、Edge AI 與 AI OSM 的深度整合，供應商可由傳統連線提供者轉型為AI服務賦能者（AI Service Enablers），加速產業邁向智慧化、可擴展、以服務為核心的次世代寬頻網路發展。

