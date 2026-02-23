311大地震後上線 LINE在日本用戶去年底突破1億

LINE在日本已是民眾通訊的主要工具。示意圖。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》23日報導，即時通訊應用程式LINE在日本2011年6月上線，在耕耘近15年後，於去年底用戶數正式突破1億，成為日常生活及商務交流不可或缺的工具。

據報導，這款智慧型手機應用程式由營運商LY公司（LY Corporation）的前身於2011年6月發布，當時距離襲擊日本東北部的芮氏規模9級地震僅過去3個月，地震導致電話線路中斷，人們對便捷的線上通訊的需求預計將會成長。

該服務最初僅提供傳訊息功能，但2011年10月，隨著數位貼圖的推出，情況發生巨大變化，用戶可以使用這些貼圖來表達情感。公司高層1月底受訪時曾表示，這項功能有助於用戶傳達情感，與電子郵件相比，訊息交流速度更快，可能是該應用程式迅速普及的原因。

該應用程式還擁有130萬個由企業和地方政府經營的官方帳戶，營運商正致力於透過該應用程式連接個人和企業，例如使用戶能夠預訂餐廳。

截至2025年底，LINE在日本的使用者人數正式突破1億，相較於日本約1.2億的總人口，該應用程式的滲透率極高，幾乎涵蓋從青少年到中高齡的全體手機使用者，是日本無可爭議的國民通訊軟體。

該公司高層進一步表示，商業用途仍有成長空間，目標是讓日常生活更加便捷，包括購物和與地方政府溝通。同時，公司方面也面臨保護用戶隱私和防止該應用程式被用於詐騙等犯罪活動的挑戰，因此正與警方合作，建立一套系統，一旦發現新的詐騙手段，就會立即（在應用程式內）發出警報。

