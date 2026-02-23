美關稅新變局 李淳：台美協議讓台灣掌握關鍵籌碼

中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的關稅政策不斷變動，引發國際社會高度關注，外界憂心此舉恐加劇全球經濟不確定性，甚至掀起新一波動盪。對於美國關稅變局，中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳指出，美國關稅制度回到「浮動稅率」階段，政策走向充滿變數，不僅牽動全球各國，也影響台灣。不過，台美協議已在美國最高法院宣判前完成簽署，等同讓台灣取得啟動後續協商的「免排隊快速入場卡」，在充滿不確定的局勢中握有關鍵籌碼。

美國最高法院本月20日裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對各國徵收「對等關稅」的行為違憲。不過，川普態度依然強硬，隨即簽署行政命令，引用1974年《貿易法》第122條款向全球各國課徵10％臨時進口關稅，並於週六（21日）在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文表示，將把「全球關稅」進一步提高至15%，同時抨擊法院裁決「荒謬且反美」。

《中央社》報導，李淳今（23日）接受媒體訪問時指出，美國最高法院此舉是在捍衛美國憲法基礎，強調徵稅權屬於由民意代表組成的立法機關，總統無權逕自課稅。因此川普對等關稅違憲自始無效，但副作用是讓美國經貿政策陷入高度混亂與不確定，影響包括台灣在內、過去與美國談判的各國。

但李淳認為，川普依然會有2個不變，包含以關稅調整貿易逆差及吸引投資的政策不變，2026年關稅財政收入預估也不變。未來川普可能進入「A法行不通就改用B、C、D、E法」的階段。然而，無論是122條款、301條款或232條款，都各自設有限制，使政策執行充滿變數。

李淳表示，川普目前引用的122條款的適用範圍與定義仍不明確，即便已與美國簽署貿易或投資協議的國家，是否可直接豁免亦難以確認，且該條款僅有150天期限，難以完全取代對等關稅。

至於301條款，是針對不公平貿易措施展開調查，目前全球僅中國被認定涉及相關問題並課徵301關稅。美國貿易代表署日前也啟動新一輪301調查，涵蓋藥品定價、強迫勞動與食品（如海鮮、稻米）等議題；但301關稅須經調查程序，且產品範圍受限，同樣無法全面替代對等關稅。

而232條款，李淳指出，該條款授權政府以關稅等手段排除對國安構成威脅的進口品，不僅需經調查，適用範圍也較狹窄，並設有定期檢討機制。

李淳總結，各項條款都存在稅率與時效上限、需經調查、適用範圍有限等限制。川普為達成談判效果與財政收入目標，不排除會採取多管齊下策略，對特定對象同時或接續適用不同條款關稅，進一步加劇政策混亂。

回到對台美協議影響評估，李淳指出，台美協議包含2大面向：其一，企業對美投資承諾，換取未來半導體與高科技產品在232條款下的高額免稅與最優惠稅率承諾；其二，台灣擴大對美市場開放、強化經貿制度接軌與採購承諾，以換取美方對台15%對等關稅不再疊加。第一部分與最高法院判決無關，台灣應全力維護；第二部分則因對等關稅失效而出現變數。

李淳強調，未來各國與美國進行雙邊協商的需求勢必大幅增加。台灣原本因政治因素在談判排序上並不占優勢，但台美協議已在判決前簽署，使台灣在資訊與對話至上的新局勢中，取得「免排隊快速入場」的優勢，成為掌握變數的重要資產。

對於當前動盪情勢，李淳建議台灣政府將投資MOU與台美對等貿易協定（ART）分開處理。由於投資MOU內容中，台灣相較其他國家具備較佳條件，應優先送立法院審查並儘速生效，確保成果落袋；至於ART，因涉及美方內部法律調整，短期內可能無法送審，但台灣政府仍可向朝野立委及社會大眾進行說明與簡報，凝聚共識，為未來迅速通過預作準備。

