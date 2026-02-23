政院加碼馬太鞍災民報廢車輛慰問金 汽車從5萬提高至10萬元

公路監理機關在今日進駐「光復鄉行政院災後重建工作站」，協助民眾就近在工作站辦理。（行政院工程會提供）

〔記者徐義平／台北報導〕為協助花蓮馬太鞍堰塞湖災民盡快恢復正常生活，行政院提高報廢車輛慰問金，且車主對象從自然人擴及公司商號，行政院工程會指出，已協調交通部進駐光復鄉災後重建工作站，因此，今起可協助災民辦理車輛報廢相關事宜。

工程會指出，車輛、大型重型機車報廢慰問金從每輛5萬元提高至10萬元，而機車、微型電動二輪車則從每輛1萬元提高至2萬元，另外，相關慰問金對象也擴大至公司、商號等營利事業受災戶。

為減輕民眾舟車勞頓，行政院協調交通部，公路監理機關在今日進駐「光復鄉行政院災後重建工作站」，協助民眾就近在工作站辦理。

其中自然人車主部分，公路監理機關查核申請民眾資格並符合申請條件後，會將慰助金以電匯方式撥入以車主為戶名的金融機構帳戶，而法人車輛部分，車主辦理車輛報廢登記後，直接現場填寫申請表，並檢附報廢證明文件、受災證明文件、營利事業負責人身分證影本及金融機構存摺封面，即可完成送件。

至於，先前已收到慰助金的自然人車主，公路監理機關會主動將差額匯款至車主原先提供帳戶，預計26日以前撥款，且存摺上將註明「政院加發」字樣。

