東科2025年獲利創次高 擬配7.2元

〔記者歐宇祥／台北報導〕影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）今2025年財報。其中全年營收為110.39億元，毛利率16.4%，稅後淨利7.998億元、年減16%，每股稅後盈餘（EPS）為10.26元，獲利創歷史次高。

東科表示，去年毛利率、獲利因強化韌性增加費用而略減，但佈局更加完整、營運體質更加健康。不過，韓國、日本電視品牌客戶耕耘、以及歐洲精品音響客戶產品之拓展皆有達標。

東科也說，去年受對等關稅政策攪局，各季產銷節奏與往年略有消長，中國廠與丹麥廠在年底前淡季陸續遷移，以因應未來更好的生產環境、更低的營運成本而努力，展望不確定的外在因素陸續消除，東科仍將維持精益求精的營運精神，強化應變能力與準備。

東科今日董事會也通過現金股利決議配發7.2元，配發率70.2%，維持以往高配息率，KY公司相關股利屬於「海外所得」，且免稅額現為750萬元；東科公司章程已修訂現金股利決議權為董事會通過即定案，預計3月27日為除息交易日，4月23日發放股利，5月29日為股東會召開日，來年營運持續正向穩健。

