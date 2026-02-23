最新空屋率報告 全國20坪以下空屋率最高

全國最新屋齡空屋率分布，屋齡分布，全國仍以5年以內住宅的空屋率最高、約18.05%，第二則是屋齡50年以上、空屋率約13.08%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據最新發布的低度使用住宅（空屋率）報告，2025年上半年全國住宅各坪數區間，以20坪以下的空屋率最高、約19.26%，而且22縣市中，僅5個縣市、20坪以下的空屋率低於2成，至於，屋齡分布，全國仍以5年以內住宅的空屋率最高、約18.05%，第二則是屋齡50年以上、空屋率約13.08%。

不過，對比2024年下半年5年內住宅的空屋率約22.91%，2025年上半年則減少4.86個百分點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2024第四季到2025年第一季的新成屋完工約8.5萬戶，不過，報告中指出屋齡5年內空屋率逆勢減少，推估可能與這波新屋交屋後的自住需求入住比率占比高有關，甚至可能因為換入住新屋，導致可能原本屋齡較高的住宅處於空置，而目前房市景氣表現欠佳，交易量縮後導致整體空屋率跟著拉高，且長期來看空屋率攀升後，對於房價多少都會產生抑制效果，空屋率增加可能也與房貸政策緊縮有關。

該報告也點出，先不計入六都，其它16縣市中竟有高達9個縣市，屋齡5年以內的空屋率為各屋齡區間最高，其中苗栗縣最高、高達25.47%、其次則是基隆市、約24.94%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，檢視過去的空屋數據，新建成屋的空屋率往往最高，原因可能與交屋後裝潢期、招租空窗期，以及屋主捨不得將新房出租等因素有關。另外，新建成屋多集中於新興重劃區，而新重劃區生活機能若嚴重匱乏，也會影響屋主遷入居住的意願。

其它7個縣市則有6個縣市以超過50年的住宅空屋率最高，又以金門縣最高、約25.49%，第二則是連江縣、約23.29%，逾50年老屋空屋率最高的縣市中，主要集中偏鄉地區，推測應為當地產業結構衰退， 人口外流，加上屋況老舊，外牆斑駁、鐵窗鏽蝕、管線老舊、漏水或 電路不敷使用等屋況問題，因而拉高老屋的空屋率。

