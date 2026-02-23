創業成本僅1台筆電！37歲男「靠副業」翻身 如今年賺25億秘訣曝

Ted Raad過去受到妻子的經驗啟發而創立副業品牌。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕原本只是副業的想法，如今已變成年收入達8000萬美元（約新台幣25億元）的企業。美國一名37歲男子利用談判專長，創立內容創作者的行銷與經紀公司，成功打造全美知名創作者經紀平台，而他的創業成本只有一台筆記型電腦和網路，這個看似簡單的副業，卻創造龐大財富。

美媒報導，37歲的Ted Raad表示，他在創立副業時曾任職惠普（Hewlett-Packard）IT併購部門，熟悉合約審查與談判。2019年1月7日，他受到妻子Dede的經驗啟發創立副業Trend。妻子過去為內容創作者，並曾加入一間經紀廣告公司，但這家公司推廣的廣告活動與她的理念並不相符，拒絕後雙方關係緊張。Ted希望建立一個以創作者利益為優先、透明且正直的公司。

請繼續往下閱讀...

Trend初期運作幾乎零成本，Ted Raad僅用一台筆電和網路啟動，並與妻子及其朋友合作了解創作者報酬、品牌期望及合作模式，再與律師簽署合約。他表示，聘請執行高階主管是創業過程中最有幫助的投資，協助他處理招聘、時間管理及財務決策。

然而，創業路並非一帆風順。Ted Raad提到，早期嘗試自己包辦一切，結果招募太少導致工作負荷過重，服務品質下降。經與客戶坦誠溝通並調整運作模式後，公司才迅速成長。現在Trend保持業界最低的創作者與經理比率，確保服務品質。

經過約6個月的努力，Trend開始有穩定收入。早期每年成長率高達200%，如今則保持每年20%至25%的穩定成長。公司現有近100名員工，代理超過130位創作者，每年促成約8000萬美元的品牌合作。旗下品牌部門Trend Social去年規模翻倍，Trend Elevate與Trend Athletes亦擴大創作者與品牌的合作機會。

Ted Raad表示，他最享受的是為創作者創造新收入機會，包括Podcast、品牌投資及媒體專案，同時努力建立符合個人價值觀的企業文化。家庭也是他創業核心，與妻子共同養育三個孩子，第四個孩子即將到來，他將家庭置於每個決策中心。

對於想創業的人，Ted Raad的建議是「創業前務必現實評估收入與達到穩定的時間，一旦決定就全力以赴。初期成功來自了解每日角色並持續執行。」Trend從一個簡單想法成長為多部門企業，但Ted Raad強調，真正重要的是建立讓員工感到支持、同時帶來實質社會影響的文化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法