慧洋打造幸福企業 推萬元生育補助、獎金分紅新制

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）打造幸福企業，今年宣布多項員工福利政策，包含提供優渥生育補助、擴大彈性工時制度，以及在既有年度獎金制度外加發績效獎金，慧洋表示，推出多項福利政策，將在今年陸續實施，期望進一步提升員工福祉與企業競爭力。

慧洋董事長藍俊昇表示，因應台灣少子化趨勢日益嚴峻，並配合政府鼓勵生育政策，慧洋將推出生育補助方案，自新生兒出生起至十二歲，對員工每名子女每月補助1萬元，期盼透過長期且實質的支持，減輕員工家庭負擔；另一方面，考量員工有接送子女上下課需求，將擴大原有彈性工時制度，讓員工可於五點鐘下班，營造友善職場環境，員工是企業最重要的資產，投資員工家庭即是投資企業未來。

此外，慧洋2025年自結每股稅前盈餘達5.3元，為體恤員工的辛勞與付出，慧洋2025年度除原有中秋、端午及年終獎金，全年階段式發放平均約5個月獎金外，將進一步加發期中獎金，且今年起亦將於各部門導入KPI獎金，鼓勵同仁持續精進專業能力，並強化整體向心力與組織韌性，企業成長來自全體同仁共同努力，營運成果應與員工共享。

