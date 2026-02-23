高資產客戶基金首選股票型 統計發現偏好這3類

「鉅亨買基金」總經理張榮仁。（資料照，圖由「鉅亨買基金」提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕根據「鉅亨買基金」統計，高資產客戶以股票型基金為核心配置，持有率高達88%，最青睞資訊科技、台灣股票及美國股票基金；債券配置則以新興市場債券基金為主，並偏好月配息級別。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，平台高資產客戶以40至60歲族群為主，占比超過8成，這類壯年世代一方面開始為退休生活規劃穩定現金流，另一方面對資本利得成長的態度也相當積極。

統計至去年底，「鉅亨買基金」平台存量超過500萬台幣的高資產客戶的投資配置，發現高資產客戶相對較偏好累積型基金，持有比例達81.8%，配置重心同樣集中在資訊科技、台灣股票與美國股票。

若以最受青睞的前10大累積型基金來看，以台股為主要投資標的的基金即占7席，顯示高資產客戶對台股長期成長潛力仍深具信心。

在配息型基金方面，高資產客戶的持有比例亦達76.2%，且前10大榜單全數由月配型級別包辦，顯示對於穩定、可預期現金流的高度重視。從基金類型來看，仍以平衡型基金及具備較高收益潛力的新興市場債券基金為主。

根據「鉅亨買基金」統計，高資產客戶偏好的前10大股票型基金。（圖由鉅亨買基金提供）

若從資產類型來看，「鉅亨買基金」表示，約88%的高資產客戶持有股票型基金，其次為平衡型基金約64%，債券型基金則約49%。

其中，高資產客戶偏好的前10大股票型基金，對成長型與科技類股的集中度尤為明顯，且股票型基金的前10名榜單與累積型基金高度重疊，進一步顯示高資產客戶在累積資本的過程中，對資訊科技、台灣股票與美國股票的信心最為一致。

在債券型基金的選擇上，高資產客戶同樣展現積極取向。前10大債券基金中，有7檔為新興市場債券基金，顯示即使納入較為防禦的資產，高資產客戶仍追求相對較高的收益潛力。此外，榜單前9名基金全數為月配級別，也清楚反映其運用債券基金打造每月現金流的配置思維。

張榮仁指出，股票型基金長期為「鉅亨買基金」平台交易主力，因為更能掌握市場成長紅利。他建議投資人可透過股票型累積級別基金，搭配「鉅亨自由Pay」的提領機制，除了在資本利得成長上較占優勢外，在不依賴配息的情況下，也能打造符合自身需求的現金流。

