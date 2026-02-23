想進台積電等半導體大廠上班 高雄大學開產線實務先修班

換上無塵衣、走進半導體產線，高雄大學開產業先修班。（高雄大學提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕換上無塵衣、走進半導體產線，親眼看見晶圓製造、電路板與封裝測試實際運作，這樣的學習場景，已成為國立高雄大學企業半導體學程的重要日常，校方攜手台積電、臻鼎科技、華泰電子、日月光等產業夥伴，透過企業參訪與實務導向課程，讓學生在校期間即能接觸產業現場，提早理解半導體產業工作樣貌與分工結構，提早蓄積職場競爭力。

高雄大學校長陳啓仁指出，半導體產業已成為國家關鍵戰略，大學教育除傳授專業知識外，更肩負引導學生認識產業現況與職務樣貌的責任。他表示，高雄大學推動企業半導體學程，重點在於協助學生於學習階段建立對產業實務的正確認知，透過課程設計與企業合作，縮短學用落差，使學習能與實際工作情境有效銜接。

陳啓仁說，企業半導體學程以「晶圓製造—電路板與載板—封裝測試」的完整產業鏈為主軸，整合校內多系所既有課程資源，透過與企業端合作，讓學生在學期間逐步建立產業全貌的理解。

電機工程學系三年級學生李翊菱分享，過去在教室中繪製電路圖時，往往較少思考實際製程的限制，但當企業主管親自拿起實體電路板，說明極小線寬線距與設計取捨時，才真正意識到工程設計在產線中必須面對的現實條件。

同為電機工程學系三年級的閻廷宇則表示，換上無塵衣走進產線參觀，並親眼看到 PCB 板實體產品與製程流程，讓原本只存在於教材與實驗中的概念有了具體對照。

高雄大學表示，企業半導體學程以既有課程為基礎，學生修習相關課程後，可依不同企業學程規範，申請企業認列之學程證書，作為學習歷程的重要延伸。

