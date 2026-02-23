開工迎財神！土銀、合庫金控董座期許今年獲利續創新高

〔記者陳梅英／台北報導〕開工迎財神！兩大公股行庫土地銀行與合庫金控去年獲利接創佳績，土地銀行董事長何英明以及合庫金控董座林衍茂在金馬年開工首日與經營團隊線上視訊，為員工及客戶送上新春祝福，也期許今年土銀與合庫今年獲利再創佳績，續寫新高紀錄。

何英明於團拜中指出，土銀2025年稅前獲利達200.34億元，再創歷史新高。在何英明帶領下，土銀去年逾放比僅0.07%、備抵呆帳覆蓋率高達2007.24%，兩項指標皆為公股行庫第一名，充分展現經營團隊與全體同仁上下齊心的合作精神。何英明期許，馬年土銀將依循「創新引領．共創價值．邁向永續」經營主軸，善用創新思維帶給客戶嶄新價值，同時兼顧ESG及國家政策使命，持續成為臺灣社會最值得信賴的金融夥伴。

請繼續往下閱讀...

何英明與總經理張志堅偕同各單位主管線上連線各營業單位，並由兩位財神爺陪同至營業部，致贈象徵馬年開運發財的巧克力，為銀行及客戶增添新春喜氣。他同時強調，經理人應秉持兢兢業業態度，持續開拓新客戶及新業務，土銀今年將聚焦高資產業務、財管及授信等業務的同步推進，並加速總行大樓重建計畫，打造安全、舒適、低碳的辦公環境，實踐永續經營理念。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂亦於一大早率領旗下人壽、證券、票券、資產、創投及投信等六家子公司董事長及金控、銀行總經理，向全體員工拜年。

合庫金控集團去年合併稅後淨利為214.29億元，較前一年增加16.20億元，成長8.18%，同樣創歷史新高。林衍茂表示，迎接嶄新的2026年，台灣及全球經濟持續成長，AI產業帶動供應鏈活絡，傳統產業也重拾成長動能。他期盼全體同仁齊心協力拓展各項業務，同時兼顧資產品質與風險控管，厚實永續經營根基，讓集團獲利再創新高。

合庫新春團拜現場布置春聯、金元寶、大吉大利橘子及糖果，展現濃厚的新年喜氣；合庫集團也持續採線上視訊方式與同仁共慶新春，傳遞祝福與美好願景，開工首日氣氛熱烈，充滿「馬到成功、業績長紅」的喜慶氣息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法