「標普全球永續年鑑」 台新新光連三年拿下全球Top1％

台新新光金控表示，連三年拿下全球Top1%，這也是全球首家銀行產業別（Bank Industry） 獲此肯定的金融機構。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕我國金融機構在國際永續評比再度拿下好成績！根據永續評比機構「標普全球」（S&P Global）公布「2026年標普全球永續年鑑」（The Sustainability Yearbook 2026），結果， 台新新光金控連三年拿下全球Top1%，這也是全球首家銀行產業別（Bank Industry） 獲此肯定的金融機構。

金融產業分析師表示，國內金融機構除了比獲利盈餘數字，企業永續評鑑成績單更是全球關注的指標。

請繼續往下閱讀...

對此，台新新光金控總經理林維俊指出，這次在最為競爭的「標普全球永續年鑑」，以三連霸之姿再次獲得全球銀行產業的Top 1%，並連續８年入選年鑑，彰顯整個集團上下齊心貫徹「認真、創新、永續」的企業精神，落實永續目標。台新新光在合併後，服務客戶超過千萬、股東逾百萬名，未來持續擴大永續金融服務範疇，透過整合虛實通路，全力支持企業客戶低碳淨零轉型。

標普全球永續年鑑每年揭露企業永續評鑑，前一年度企業ESG評比結果，最新公布的2026年鑑揭露2025年全球59大產業、超過9200家受評企業的永續表現中；僅有在其產業表現最佳的848家企業，能夠入選標普永續年鑑，而評鑑分數須達到該產業的前1%，才可獲得Top 1%。

台新新光金控永續長李鎮宇表示，台新新光之所以能夠完成「標普全球永續年鑑」Top 1%三連霸，關鍵點在於業務部門持續精進永續理念，永續部門偕同業務單位依循集團訂定的ESG永續發展目標，從董事會層級的企業永續委員會、定期討論集團全面的永續策略，再由經營層級企業永續執行委員會，統籌推動成效，是所有主管與同仁積極實踐目標。

其中，MSCI在去（2025）年更新台新新光金控的ESG年度評級為AAA最高評級佳績，台新新光金控亦連續兩年（2024-2025）獲時代雜誌評選為「全球500大最佳永續企業」。台新新光強調，將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，引領企業驅動淨零轉型提升競爭力。

台新新光強調，相信面對在2050全球淨零的共識下，沒有人是局外人，每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法