第一金獲利連5年創新高 董事長新春團拜期許獲利再攀高峰

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金融集團於2月23日舉辦視訊新春團拜，由董事長邱月琴率領經營團隊出席，並連線各子公司及全台營業單位，在金馬年開工日一同迎財神、接好運，期許新的一年獲利再攀高峰、營運再創佳績。

2025年第一金融集團獲利表現亮眼，集團合併稅後淨利達269.33億元，年成長逾6%，連續5年改寫歷史新高。其中，第一銀行稅後淨利256.63億元，年增近8%；銀行以外子公司合計稅後淨利24.20億元，年增約4.5%，整體營運動能持續攀升。

除本業表現穩健外，第一金融集團於永續金融領域亦深獲國際肯定，不僅第7度入選S&P Global永續年鑑成員，並名列全球銀行業前5%，更第4度獲選為MSCI全球標準指數成分股，ESG Rating於銀行類別中取得最高等級AAA評等；在氣候變遷評比方面，亦為國內唯一獲得CDP「三A」最高評級的金融機構。

子公司第一銀行同樣表現卓越，第6度榮獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，創下全國首例，彰顯集團深耕永續治理的長期成果。

此外，第一金融集團今年擔任「永續金融先行者聯盟」第4屆輪值主席，未來將持續深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，透過金融創新引領產業低碳轉型，掌握綠色商機，擴大永續金融生態圈。

展望2026年，第一金融集團將以「創新轉型、永續前行」為經營主軸，加速數位轉型、擴大營運規模，並積極配合政府政策，落實公司治理，朝向「永續金融，第一品牌」的發展目標穩步邁進。

