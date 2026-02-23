宏碁陳俊聖期許未來昌盛繁茂 鎖定4大新事業

宏碁創辦人施振榮（右）與宏碁董事長陳俊聖（左）。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）集團今日於創辦人施振榮家中舉辦新春開工團拜，宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁今年50週年，重新定義核心事業，原本是PC與螢幕，現在宏碁集團的老虎隊已是核心事業，未來鎖定新的事業共有四大領域，包括工業電腦、醫療、能源以及家電，成為未來重要發展領域，期許宏碁昌盛繁茂，核心事業昌盛、新事業繁茂，旗下已有17個公開發行公司，未來還會有更多公司加入。

展望今年，陳俊聖直言，今年變動還是很多，而且變動只會更多，最佳因應方案就是保持韌性，尋找突破口，至於關稅議題，每天都有變化，關稅相關影響已經鈍化，但仍需持續觀察，重要的是維持宏碁與供應鏈的韌性，目前宏碁輸美產品供應鏈已從中國轉移至越南及泰國等地，關稅影響不大。

陳俊聖指出，宏碁以前鎖定消費性電子，適逢50週年，重新定義核心事業，與電腦科技相關皆是核心事業，包括既有的老虎隊為核心事業，並朝工業電腦、醫療、能源以及家電四大新事業發展，宏碁現在已併購七家工業電腦公司，醫療也有宏碁智醫開啟新頁，切入以人工智慧優化精準治療腫瘤，能源是未來發展AI以及半導體的重要關鍵，宏碁已投資多家能源相關公司，至於家電因新技術發展，透過Acer Pure品牌推出各款產品。

