台積電上榜！外媒點名「這3檔」快抱緊、值得長期持有

外媒點名3檔值得長期持有的股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市場時常波動，最近的震盪更讓許多投資人重新思考該持有哪一些股票，以及哪些公司能夠經得起時間考驗。投資媒體《The Motley Fool》報導，雖然投資從來沒有絕對保證，但有三家公司憑藉其領先的技術地位，具備長期受惠的優勢，分別是輝達、Alphabet以及台積電，現在值得買進，並長期持有，以下為推薦原因。

1.輝達（NVIDIA）不會消失

許多人正在思考我們是否正處於AI泡沫之中，以及是否還適合買進輝達的股票。在趨勢末端盲目追高確實需要小心，但因為擔心泡沫而完全忽略輝達，可能反而是錯誤決定。原因在於科技公司持續增加對AI資料中心基礎建設的投入，這將推動對輝達處理器的需求。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，Alphabet最近宣布將今年的資本支出提高一倍，最高達1850億美元；Meta表示支出幾乎翻倍，資本支出提高至1350億美元；而在幾天後，Amazon也宣布將今年支出提升至2000億美元。這些公司都指出，增加支出是為了擴建資料中心基礎設施與提升AI運算能力。

如果這些還不足以說服你考慮買進輝達，可以再看看估值。目前其本益比約為47倍，僅略高於科技產業平均本益比約43倍。

2.Alphabet（Google母公司）仍有充足成長動能

Alphabet在AI領域的第一個明顯成功產品是Gemini聊天機器人，目前每月活躍用戶已達7.5億人，較9個月前成長 67%。此外，公司近期與Apple達成新的合作協議，將讓Gemini成為下一代Siri的核心人工智慧模型。

這項合作未來幾年將為Alphabet帶來數十億美元收入，並以雲端運算合作形式進行。這些收入將進一步推動Google Cloud的成長。Google Cloud在第四季營收成長48%，達到177億美元。如前所述，Alphabet今年將資本支出翻倍，這將有助於公司在快速變動的AI市場中保持競爭力。對投資人而言，目前Alphabet的本益比僅約30倍，估值相對合理。

3.台積電（TSMC）：無論AI競爭誰勝出都能受惠

台積電是全球領先的半導體製造公司，市佔率高達70%。公司生產業界最先進的晶片之一，良率優於Samsung與Intel，因此常成為科技巨頭製造AI處理器的首選。若你想找一家具備長期競爭優勢的公司，可以參考Morningstar的研究，指出台積電受惠於重大科技趨勢所帶動的自然成長，可能持續數十年。

台積電已經因AI處理器需求大增而受惠。2025年營收成長30%，達1224億美元；每股美國存託憑證稀釋後盈餘成長47%，達10.65美元。公司管理層對未來發展充滿信心，並預估今年銷售額將再成長30%。此外，台積電目前本益比約為34倍，估值也相對合理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法