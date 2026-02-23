掌握AI新基建商機 中信009819鎖定算力電力雙主題獲准募集

中國信託投信「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819）已獲准募集（中國信託投信提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕生成式AI熱潮蔓延，市場重心已從傳統的交通、水利等「舊基建」，轉移至以算力為核心的「AI新基建」。中國信託投信將推出「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819），鎖定「算力」與「電力」兩大主題，強調在科技巨頭傾全力擴大資本支出的AI軍備競賽中，唯有掌握「大腦」與「心臟」，才能在這場基建革命中拔得頭籌。

中國信託投信表示，若將AI比作人體，數據中心負責複雜的資料處理與運算，扮演著「大腦」的角色；而電力則是支撐所有設施運作的「心臟」，負責提供運算所需的能源，兩者相輔相成，構成AI新基建的主架構。在雲端服務巨頭（CSP）逐年擴大資本支出的背景下，數據中心處於供不應求狀態。由於自建中心曠日費時，企業紛紛轉向外部租用算力，進而帶動相關題材股價表現大幅領先傳統基建股。

除了算力，中國信託投信指出，近期AI使用量大增，但用戶偶爾會遇到「AI幻覺」，也就是算力與傳輸力受限，導致必須降低運算消耗，卻使搜尋與生成結果不如預期、甚至出現錯誤，凸顯AI基礎建設仍跟不上使用需求。雖然AI正從各面向顛覆舊有生活方式，但便利的背後仍須仰賴龐大的網通基建設施，以突破傳輸高牆。因此，009819納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉AI運行的每一環節。

此外，AI強大的「耗電量」正引發一場能源危機。根據統計，單次AI搜尋的耗電量已超越傳統搜尋的20倍，而AI工廠數據中心的耗電量更是傳統中心的30倍以上。中信投信引用美國銀行（BOA）數據指出，在數據中心與機櫃設計趨向緊湊的驅動下，2030年之前美國電力需求將以17%的速度高速成長。目前從電力周邊設備到核心發電裝置，皆已出現供不應求的警訊。

中信投信提醒，相較於股價已處於高檔且散戶持股比例高的「半導體四巨頭」（輝達、台積電、艾斯摩爾以及超微半導體），同為AI革命推手的數據中心及電力企業，目前個人戶持股比重仍相對較低，堪稱市場上的「隱形寶藏」，是另一個值得投資人關注的重點。009819精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，納入如全球能源設備巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、網通晶片領頭羊博通（Broadcom）、光通訊新秀邁威爾（Marvell）等潛力群星。

