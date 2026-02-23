挪用保險費零容忍！金管會無論金額大小 立即通報

金管會表示，挪用保險費零容忍！修正「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化健全對保戶權益之保障，防堵保險業務員挪用保險費，金管會修正相關規定，一旦發生業務員挪用保費事件，不論金額大小，必須立即以電話向金管會保險局報告，並於次日起7個營業日內函報詳細調查內容、處理方式及改善措施。

金管會保險局今天表示，積極督促保險業者，全面加強落實內部控制機制，對於挪用保險費採取「零容忍」原則。 其中，為了讓法規更為明確，參考「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」及其附件，推動修正「保險業通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」。

本次修正重點在於將現行第二點附件第（四）款第3目所定「業務員挪用保險費，致重大影響消費者權益」，修正為「業務員挪用保險費」，並移列至修正規定第（二）款「內部控制不良之舞弊案或作業發生重大缺失情事」第1目。

也就是說，過去規定為「業務員挪用保險費，致重大影響消費者權益」，修正之後，刪除導致消費者權益重大影響，只要一發生「業務員挪用保費」，無論金額大小、情節輕重，保險業負責人應速以電話向金管會保險局報告，且應於事件之次日起，於7個營業日內函報調查內容、處理方式及改善措施等。

保險業違反第148條之3第1項規定，未建立或未執行內部控制或稽核制度，處新臺幣60萬元以上1200萬元以下罰鍰。

金管會表示，保險公司應善盡管理責任，確實督導保險業務員落實執行招攬規範與提升服務品質，且應持續強化公司內部控制機制，並配合將本次修正規定納入公司內部控制制度，共同推動挪用保險費零容忍！

