6旬夫妻退休存600萬、年金4萬元養老 卻因兒子「1句話」晚年慘被掏空

日媒以真實案例揭示，孩子一旦離職，重返職場困難，更可能讓退休家庭長期承擔經濟壓力。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕原本規劃妥當的退休人生，卻因一通電話徹底改變。日本一名68歲退休男子，在每月年金約20萬日圓（約新台幣4萬元）、擁有3000萬日圓（約新台幣605萬元）存款的情況下，本以為晚年生活「一切順利」，未料40歲兒子的「1句話」，讓家庭經濟逐漸陷入壓力，掀起財務風暴。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年68歲、居住在東京的川村先生（化名）8年前退休，退休前做過一段時間的兼職工作，目前每週數日擔任公寓管理員，65歲妻子則在超市兼職。除了工作收入外，夫妻合計每月年金收入約20萬日圓，加上過去累積的3000萬日圓退休金與股票股息，生活原本無虞。

長女早已結婚獨立，40歲兒子裕也在東京一家IT企業任職。然而，正當他們以為生活一切都照計畫進行時，裕打了1通電話回家。他表示自己因為憂鬱症多次請假，最後決定辭職」。由於積蓄不多，裕悄悄地告訴川村先生「想辭職回父母家住」，夫妻倆不忍拒絕，就讓兒子搬回老家，並很樂觀說「他只要休息一下，就會好起來的。」

原以為休息一段時間就能好轉，沒想到一年過去，裕的病情未明顯改善，每天都把自己關在房間裡度日，仍然沒有開始找工作的跡象。

最終失業給付結束後，醫療費、生活費與增加的水電開銷，全由父母負擔。原本僅夠2人生活的年金收入開始出現赤字，存款也面臨長期消耗的壓力。川村坦言，如今常在工作時反覆計算存款與未來支出，「不知道積蓄能撐多久」。

專家指出，職場壓力、長時間勞動與人際問題，是壯年族群罹患精神疾病的重要因素。一旦離職，重返職場困難，更可能讓家庭長期承擔經濟壓力。父母不應獨自承擔所有責任，應積極尋求公共支援。若憂鬱症等精神疾病已嚴重影響生活與工作能力，可評估申請救濟。

專家強調，父母維持自身健康與財務穩定，才是對子女最長遠的支持。「計畫中的人生突然改變，並非少數案例。越早諮詢、越早因應，才能避免家庭陷入更深的困境。」

