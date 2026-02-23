川普關稅政策不確定性加劇影響 比特幣價格跌破6.5萬美元

比特幣（Bitcoin）價格週一（23日）跌破6.5萬美元關卡。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國關稅政策再度出現不確定性的影響下，加密貨幣市場承受賣壓，全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格週一（23日）跌破6.5萬美元關卡。

綜合媒體報導，美國最高法院本月20日裁定，美國總統川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對各國徵收「對等關稅」的做法違憲。然而，川普態度依舊強硬，隨即簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條，對全球商品加徵10%的臨時進口關稅；並於週六（21 日）在其社群平台Truth Social發文表示，將把「全球關稅」進一步提高至 15%，同時抨擊法院裁決「荒謬且反美」。

相關消息曝光後，引發加密貨幣市場劇烈震盪。在川普關稅政策不確定性升溫的影響下，比特幣價格週一跌破6.5萬美元整數關卡，最低觸及64481.57美元；而第2大加密貨幣以太幣亦跌破1900美元大關，最低下探至1856.46美元。

市場情報平台10x Research研究主管蒂倫（Markus Thielen）認為，比特幣最近一次下跌，與其說是由某一則新聞標題所引發，不如說是因市場流動性疲弱與投資者信心不足所致。

蒂倫指出，這波下跌符合典型的熊市階段特徵，成交量低迷，且受到美國期中選舉相關不確定性的影響。他預估比特幣價格可能進一步下探至5萬美元，之後才會形成較為穩固的底部。

