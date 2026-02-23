泰博科技再爆勞資爭議 遭解雇移工陳抗討協商 勞工局：若違法屬實將依法嚴處

新北勞工局勞資關係科科長蕭慧敏（右）今在新北市府前收下泰博科技企業工會陳抗書。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕上市生技業者泰博科技公司勞資爭議不斷，公司30多位移工組成的工會去年11月才到勞動部控訴資方採嚴苛霸道的管理規則對待移工、打壓工會，現在工會已7名移工成員被解雇，工會今早到新北市府前抗議，訴求凍結資方移工配額，盼資方能守法、好好協商，新北市勞工局收下陳抗書，並說泰博公司解雇工會幹部的行為已有高度違法疑慮，若查證屬實，將依法嚴處，而凍結資方移工配額雖是勞動部權責，但勞工局有權不核發無違反法令證明書。

泰博公司今在公司官網發聲明反擊指出，工會對公司的傷害，說之不盡，強調此次解僱針對的是具體行為，而非工會身分，公司還有140多位菲律賓移工同仁與近1000名台灣員工，董事長的責任，是保障整體公司與多數員工的工作權，而不是讓少數人手持尚方寶劍、身披免死金牌，在公司內部為所欲為，就算他們有10道免死金牌也應該用完了。

請繼續往下閱讀...

泰博公司聘用菲律賓移工，但過去被移工指控資方訂定的「泰博公司外籍同仁人事管理要領」，存在許多不合理的條文，強迫所有移工遵守公司宿舍管理規範，違反者可直接遣送回國；嚴禁組小團體、示威與罷工，違反者處勞動服務兩個月遣返回國；受雇期間在台結婚、懷孕及攜眷，將予以懲罰與遣返等規定。

泰博工會與聲援者今到新北市府前高分貝喊出4項訴求，包括一、市府應依法凍結泰博移工名額，二、被開除幹部應盡數復職，並依法提供補償，三、泰博資方立即退還違法濫收費用、停止打壓工會，四、泰博資方停止動員資方傀儡來取代工會。

泰博工會秘書長汪英達表示，資方說因為工會關係造成員工獎金降低，還有移工偽造文書，有損公司商譽而開除移工，都是謊言，資方太囂張，違法還繼續打壓工會，所以透過要求凍結資方移工配額，逼迫資方守法、協商。他強調，勞動部連2次說不會容忍泰博打壓工會的行為，但資方不但不加節制，明天還要在五股和南崁2個工廠前要求員工出來做戲，用工會鬧雙胞的假象來降低正牌工會的合法性，他說，台美貿易協定已明確規定美國政府可以單方面在認定某公司產品有強迫勞動之虞後，禁止該公司產品輸往美國，他已寫信給美方，盼美方禁止公司產品輸出。

被資方解雇的泰博工會理事卡杜表示，公司口口聲聲說不要傷害公司，但其實是公司的自私自利和一意孤行，才導致公司的醜聞，不只讓移工被壓迫，甚至藉故減少了全體員工的福利獎金，還抹黑說是工會抗爭造成。

新北勞工局勞資關係科科長蕭慧敏今收下工會陳抗書，泰博科技公司解雇工會幹部的行為，已有高度違法的問題，若查證屬實，將依法嚴處，對於被解雇的幹部，勞工局將提供相關補助，協助工會維護合法權益。

蕭慧敏指出，凍結資方移工配額是勞動部權責，但泰博公司現階段若要聘僱外國移工，需要申請核發無違法法令的證明書，這個部分勞工局將不予核發，和勞工站在同一陣線，捍衛權益。

至於工會稱資方動員其他勞工加入工會，全面改選工會幹部，分化工會，涉及危害工會自主權的部分，蕭慧敏表示，勞工局日前有接到泰博公司的來涵，提出更新工會幹部名冊，但是來函沒有蓋上原本工會印記，因此勞工局不會承認該份來函，若無法補正，均不予承認。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法