日媒曝「財庫整理術」！MUJI這款通勤包爆紅成招財神器

無印良品熱賣的尼龍袋內袋（圖右、左上）大受日本OL歡迎；聚酯纖維卡片夾（圖左下）可收納交通卡、零錢或鑰匙，省去翻找物品的時間。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕春節連假結束後重返職場，不少人往往需要一段「暖機期」才能重新進入工作節奏。日本生活情報媒體《ESSE》曾報導，職場女性的「包包內部狀態」其實會直接影響日常找物時間、工作準備速度，甚至金錢使用習慣。整理顧問亦形容，包包如同「隨身攜帶的第二個辦公桌」，若內部收納雜亂，不僅增加找物時間，也會無形中提高決策負擔，降低行動效率。

許多日本上班族會將錢包與包包視為「財庫入口」，認為收據堆積、零錢散落或名片雜放，皆可能造成支出管理失控，進而影響財務紀律，因此，也養成每日回家清空收據、將現金與卡片分層放置，並僅攜帶當日必要物品等習慣。這類透過收納改善金錢管理的概念，也常被日本媒體歸納為「金運を呼ぶバッグ整理術」（招財包包整理術）。

無印良品（MUJI）熱賣的帆布托特包與尼龍袋內袋，正是許多日本女性日常通勤與隨身收納的好幫手。帆布托特包系列備有多款顏色與尺寸，包括肩背款、迷你款與橫型款；其中「尼龍袋內袋」（490元）更是被譽為包包整理神器，能有效歸納大容量包包內物品，即便隨身雜物較多，可將零散物品分門別類，即使臨時更換包款，也能整袋取出，不遺漏重要文件或日常用品。

此外，針對通勤族在票閘前翻找交通卡的常見困擾，無印良品亦推薦附掛繩設計的聚酯纖維卡片夾（230元），可收納交通卡、零錢或鑰匙，並可掛於背包或手腕上，提升外出移動時的取用效率，避免手忙腳亂。透過簡單的收納整理，不僅有助於提升開工後的工作節奏，也讓日常金錢與物品管理更加有序，達到事半功倍的生活效率。

