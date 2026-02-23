美財長與貿易代表：已談成貿易協議照常運作 無國家表態要取消

美國最高法院20日裁定總統川普的對等關稅違憲，引發美國已達成的貿易協議是否失效問題。美國財長貝森特（圖左）和貿易代表葛里爾（圖右）22日接受媒體訪問表示，所有貿易夥伴都希望維持已達成的協議，目前沒有貿易夥伴表態要取消。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國最高法院20日裁定總統川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅的決定違憲，引發美國已達成的貿易協議是否失效問題。美國財長貝森特和貿易代表葛里爾22日接受媒體訪問表示，所有貿易夥伴都希望維持已達成的協議，目前沒有貿易夥伴表態要取消。

美國最高法院以6比3裁定川普動用IEEPA對進口商品徵收對等關稅的決定違憲後，川普21日宣布將引用「貿易法」第122條規定，把全球關稅從稍早宣布的10%再上調至15%。

請繼續往下閱讀...

貝森特22日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）訪問表示，與貿易夥伴保持聯繫，所有夥伴都希望維持已達成的協議，並稱美國將立即引用「貿易法」第122條條款規定徵收關稅，2026年的財政收入預測維持不變。

由於第122條條款授權總統開徵最多15%的關稅，有效期限150天，期滿後需國會批准才可永久化。針對國會是否支持122條關稅永久化，貝森特指出，美國政府將持續觀察，但這項關稅屬過渡性安排，而非永久機制；在此期間，美國將啟動「貿易擴張法」232調查和「貿易法」301調查，調查結果可能觸發更高關稅，最終使美國恢復與貿易夥伴原有的關稅水準。

至於實施對等關稅以來美國所徵收的約1340億美元（新台幣4.2兆元）關稅是否退還，貝森特表示，美國最高法院的裁決並未觸及這個問題，而是將案件發回下級法院審議，可能需數週甚至數個月，政府將依裁決行事。

葛里爾22日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）政論節目「面對全國」訪問時則說，他正積極與其他國家溝通既有關稅協議，強調協議的有效性並不取決於關稅訴訟結果，美國關稅政策將持續執行，目前尚無國家表示取消協議。

美國前代理副貿易代表、紐約智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）研究員柯特勒（Wendy Cutler）22日在1場線上座談會中，針對美國已達成貿易協議的評估，與貝森特和葛里爾的說法一致。

柯特勒表示，由於美國的貿易夥伴早已預料到最高法院的裁定結果，她毫不懷疑美方在談判時已有備案，也就是關稅措施將繼續有效；此外，如果現在有國家退出協議或對協議提出重大質疑，將激怒白宮，研判已達成的協議將持續有效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法