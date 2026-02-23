宏碁陳俊聖：越晚買越貴！PC急單開始湧現

宏碁集團今日舉辦開工團拜，宏碁創辦人施振榮（右）與宏碁董事長陳俊聖（左）看好今年營運發展。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）集團今日於創辦人施振榮家中舉行開工團拜，宏碁董事長陳俊聖表示，今年PC產業遭遇多重逆風，記憶體與處理器缺貨、漲價，影響售價與市場需求，售價上漲就會影響市場需求，但因整體平均單價（ASP）上揚，整體金額仍會成長，最近因為漲價已出現PC急單，從宏碁1月營收年增40%就可看出消費者急著買PC，「PC越晚買越貴」，隨著記憶體與處理器漲價持續發展，急單會再持續往前拉，預計急單會再持續一段時間。

針對記憶體缺貨何時緩解，陳俊聖指出，中國記憶體公司優先供應中國公司，要買不一定買得到，預估記憶體缺料情況一定會持續到年中，下半年就不一定，因為記憶體廠商利潤很高，會有很大吸引力使記憶體廠商增加產能，海力士、三星、美光皆在加快增加產能，接下來會有更多產能投入。

陳俊聖直言，因為記憶體、處理器漲價，成本墊高，今年終端產品價格一定會調漲，目前記憶體與儲存相關零組件佔BOM（物料成本）25%，現在記憶體漲價漲了50-100%，漲價雖會影響銷售量下滑，但ASP有雙位數百分比成長，因此PC整體金額會成長。

