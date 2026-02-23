邁入50年 美吾華集團今年目標擴大競爭優勢

美吾華集團今日舉行新春團拜，看好集團三家公司今年營運，圖中為集團創辦人暨董事長李成家。（圖:美吾華提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內美吾華生技集團邁入第50個年頭， 2025年三家公司各創佳績，集團創辦人暨董事長李成家今率全體員工舉行新春團拜，李成家表示，放眼2026年，集團秉持「以變迎變、穩健開創」的精神，持續強化競爭力，擴大競爭優勢，專注「自有品牌與通路深化合作」、「生技新藥保健齊發」與「智慧醫療影像創新醫材」，開創新局。

美吾華（1731）總經理賴育儒表示，旗下染髮霜持續在白染黑、彩染市場穩居領先地位，帶動2025年營收續創新高。展望2026年，美吾華副董事長李伊俐表示，2025年是美吾華「雙GMP綠建築新廠」首度全年商化運轉的一年，穩定的產能不僅支撐公司的多品牌策略，更將持續以優質品牌及產品，於今年進一步深化與各指標通路的合作。

請繼續往下閱讀...

賴育儒指出，美吾華領先推出的MIT全新概念染髮霜「復黑露」，讓染髮像洗髮般簡單，推出後叫好也叫座，高品質與高便利性等優勢，大幅降低了染髮門檻，有助於做大整體染髮市場。隨著新色與新產品持續推出，使用將更加普及，未來成長動能強勁，樂觀看待2026年業績再創佳績。

懷特新藥（4108）總經理李伊伶表示，公司秉持新藥研發精神跨足保健領域，聚焦癌症癒後保健並布局國內外市場，透過擴大產品線，挹注營收成長動能。

安克生醫（4188）總經理李伊俐指出，公司旗艦產品之一的甲狀腺超音波輔助軟體「安克甲狀偵® Amcad-UT®」，健保審查持續推進；國際展業方面，今年將積極與全球指標AI平台商合作，3月也將參加美國HIMSS醫療資訊與管理系統大會，增加整體曝光，掌握智慧醫療商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法