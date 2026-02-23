WBC開打應援不斷電！foodpanda推限定7折應援餐、生鮮雜貨1元起

隨著WBC世界棒球經典賽即將開打，foodpanda為球迷們提供多項優惠應援。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著WBC世界棒球經典賽即將開打，全台球迷正式進入備戰應援模式。看準觀賽期間「邊看邊吃」的即時補給需求，外送平台foodpanda自即日起串聯線上點餐與線下應援場景，推出生鮮雜貨1元起、CT AMAZE限定應援餐7折優惠，以及「台灣熊勇-CT AMAZE啦啦隊女孩精裝透卡盲包」與實體應援等活動。

為了讓球迷專心看球、不被補給問題打斷節奏，foodpanda即日起祭出多項應援優惠，輸入指定優惠碼【美食棒棒達】，即可享指定餐點7折折扣。針對清晨開打的賽事，晨間廚房、Q Burger、弘爺漢堡等早餐品牌優先待命，搭配星巴克或CAFE!N硬咖啡提神醒腦；白天或晚間適合揪團觀戰的場次，則可選擇拿坡里、搖滾披薩等派對餐點接棒，再配上麻古茶坊、迷客夏一路應援至關鍵局。

深夜賽事同樣不缺席，繼光香香雞、bb.q CHICKEN等消夜選項，搭配得正、鮮茶道等飲品解饞，無論比賽何時開打，都能一鍵找到對應的餐飲組合。

此外，foodpanda也攜手全聯福利中心推出指定品項1元起優惠，讓球迷以銅板價隨時補充應援火力；精打細算的聯名卡友，活動期間至中國信託官網登錄並刷foodpanda聯名卡，最高還可獲得120胖達幣回饋，應援加碼不中斷。

foodpanda同步打造收藏型應援周邊，此次特別攜手CT AMAZE啦啦隊女孩推出全新應援透卡「台灣熊勇-CT AMAZE啦啦隊女孩精裝透卡盲包」。

活動期間於平台訂購麥當勞、肯德基、必勝客、胖老爹、21PLUS、7-11等指定店家CT AMAZE限定應援套餐，即可隨機獲得1款啦啦隊透卡。卡面集結峮峮、林襄、秀秀子、孟潔、瑟七、一粒等高人氣成員，全套共12款設計，並加碼1款限量隱藏版，成為可收藏的熱血紀念。

賽事期間，foodpanda也將應援行動從線上延伸至線下，自2月25日至3月8日參與多場實體應援活動，並準備線下限定驚喜禮包，與球迷一同在現場吶喊助陣。從線上即時補給到線下互動據點，透過整合式應援體驗，讓每一場比賽都成為全台共同加油的日常風景，用美食挺台灣。

